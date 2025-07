Aragón recibirá 251 menas desde finales de agosto

El Gobierno de España empezará el 28 de agosto el traslado por toda España de 3.000 migrantes menores no acompañados. Así lo ha confirmado la Ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, pese a la suspensión de la Conferencia Sectorial de Infancia donde se iba a tratar hoy el asunto. Aragón y otras Comunidades gobernadas por el PP habían anunciado que darían plantón a Moncloa, pero eso no ha impedido al Ministerio seguir adelante con el reparto. Aragón recibirá 251 menores migrantes no acompañados.

El ejecutivo aragonés critica las formas, pero también el fondo del asunto, porque Moncloa pactó el reparto “solo con los independentistas catalanes”. Aragón recurrió ante la Justicia ese acuerdo porque consideran que invade competencias y enfrenta a unos territorios con otros. Consideran, además, que el reparto puede generar “efecto llamada y provocar el colapso del sistema de protección de menores”. La diputada del PP, Susana Gaspar, ha acusado a Pedro Sánchez de “usar a estos niños y adolescentes como paquete y como escudo político”.

Por su parte, el diputado de Izquierda Unida, Álvaro Sanz, acusa al PP de Aragón de encabezar “una revuelta ultra y racista” contra la acogida solidaria planteada por el Ministerio, ignorando así el interés superior del menor. Además, desmiente que Cataluña “vaya a recibir menos menas que otras comunidades”.