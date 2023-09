El Tribunal Constitucional rechaza poner en libertad a los siete ex cargos acusados por los ERE

El Tribunal Constitucional ha rechazado este martes la puesta en libertad de los siete ex altos cargos de la Junta de Andalucía condenados por los ERE. Los procesados habían solicitado su salida de prisión mientras se revuelve el fondo de sus recursos en los que habían alegado la vulneración de derechos fundamentales.

El pleno del tribunal de garantías ha desestimado por unanimidad las peticiones alegando que la doctrina establece que no se suspenden las condenas a prisión cuando la pena privativa es de cinco años o más, en este caso, son de entre seis y ocho años.

Los magistrados no aluden sólo a la gravedad de la pena, sino también a la naturaleza y la trascendencia social de los hechos, ya que fueron condenados por delitos continuados contra la Administración Pública. Los procesados son: el ex director general de Trabajo, Juan Márquez Contreras; el ex consejero de Obras Públicas y de Innovación, Francisco Vallejo; el ex viceconsejero de Innovación, Jesús María Rodríguez; la ex viceconsejera de Hacienda, Carmen Martínez Aguayo; los ex consejeros de Empleo Antonio Fernández y José Antonio Viera Chacón y Miguel Ángel Serrano, ex director general de la Agencia IDEA

El único que no cumple condena es Márquez, pero el tribunal tampoco suspende su pena a tres años de cárcel. Esta decisión no afecta al expresidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, ya que la Audiencia de Sevilla ha acordado suspender por un plazo de cinco años la ejecución de su condena debido al cáncer que padece.