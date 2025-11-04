La Vniversitas Senioribvs CEU Fernando III consolida el crecimiento de su alumnado

Desde su creación, este proyecto formativo ha consolidado un modelo educativo dinámico y participativo, centrado en la difusión del arte, la música, la cultura, la historia y las tradiciones de Sevilla, y dirigido a personas que desean mantenerse intelectualmente activas. Su lema, ‘Aprender disfrutando y disfrutar aprendiendo’, resume el espíritu de un centro que ha sabido combinar la calidad académica con la experiencia vital de su alumnado.

El rector de la Universidad CEU Fernando III, José Alberto Parejo, destacó -en el marco de su décimo aniversario- que “la Vniversitas Senioribvs completa el ciclo de formación en CEU, con hondas raíces culturales, históricas y sociales. Mejora la calidad de vida y es una oportunidad para seguir formándose y compartir experiencias”. Asimismo, Enrique Belloso Pérez, director de la Vniversitas Senioribvs CEU Fernando III, subrayó que “la formación está en auge entre las personas mayores de 40 años con el perfil de nuestro alumnado. Quieren dedicar su tiempo a lo que realmente les gusta y mantenerse intelectualmente activos, mejorando sus habilidades y conocimientos mientras se relacionan con personas afines”.

El aumento del número de alumnos refleja la consolidación del proyecto como referente en la enseñanza para mayores en Sevilla, adaptándose cada año a las nuevas demandas con una oferta educativa en crecimiento.

La respuesta del alumnado ha sido excelente. “Son personas exigentes en cuanto al profesorado, la calidad de las instalaciones y la atención que reciben. Están muy satisfechos y repiten cada año, porque sus expectativas se cumplen con creces”, destacan desde la dirección del centro. “El proyecto de la Vniversitas Senioribvs me ha aportado otra vida después de la del trabajo, nuevas amistades y aprender de manera diferente a cuando tenía otra edad y, además, divertirme cuando lo hago”, asegura uno de sus alumnos más veteranos.

Con más de una década de recorrido, la Vniversitas Senioribvs CEU Fernando III reafirma su compromiso con el aprendizaje permanente y el valor de la educación como fuente de crecimiento personal y social.