Y TRAS EL VERANO… DEPORTE PARA TODOS

Sin duda el mes de septiembre está marcado por la celebración de la Carrera Nocturna del Guadalquivir KH-7, una auténtica fiesta del deporte con más de 20.000 participantes y un ambiente único que hay que vivir y disfrutar, ya sea como participante o animando en las calles.

También recupera su horario habitual la oferta de actividades físicas y acuáticas en los centros deportivos municipales, que suma casi 100.000 usos cada mes. Natación libre, cursos de natación, aquagym, gimnasia de mantenimiento, pilates, yoga, musculación, fitness o ciclo indoor son algunas de propuestas de esta oferta del IMD que se puede consultar por instalaciones en la web del organismo.

Las Escuelas y los Juegos Deportivos Municipales son también dos imprescindibles en el inicio de la temporada. El Ayuntamiento, a través, del IMD, subvenciona más de 600 escuelas deportivas municipales en las que participan más de 9.000 niños y jóvenes entre los meses de octubre y mayo. También se desarrollan por temporada deportivas los Juegos Deportivos Municipales, con una oferta de más de 20 deportes y una participación total que supera los 50.000 practicantes.

Otoño es también el periodo en el que vuelven las carreras populares; la oferta es amplia y diversa, y contempla tanto pruebas homologadas como la Carrera Casco Antiguo CaixaBank (19 de octubre), última cita del Circuito Divina Seguros que organiza el Ayuntamiento, o el 15K Experience (2 de noviembre); como pruebas de carácter participativo y solidario como la Carrera de la Mujer (23 de noviembre) o las que se celebran en los parques de la ciudad.

Sevilla, sede de grandes citas deportivas

Junto a la oferta de actividades para practicar deporte, Sevilla albergará en los últimos meses del año destacadas citas y eventos deportivos.

La primera semana de septiembre se ha celebrado en las instalaciones del Real Club de Tenis Betis la ATP Copa Sevilla de Tenis, una de las pruebas más importantes del país por la que han pasado tenistas como Rafa Nadal o Carlos Alcaraz.

En octubre, el tenis volverá a recuperar el protagonismo con la celebración de los Internacionales de Tenis Femenino Copa Nadia, en el Centro de Tecnificación de Tenis Blas Infante del 7 al 12 de octubre.

El mundo del caballo contará también con varias citas destacadas en otoño, entre ellas la Semana del Caballo Angloárabe de Sevilla, que volverá a celebrarse en el Parque del Alamillo del 1 al 5 de octubre, y una nueva prueba que se incorpora a la agenda deportiva hispalense, el Concurso Hípico de Saltos ‘Ciudad de Sevilla’, del Real Club Pineda, en el mes de noviembre.

Por último, no podían faltar en este resumen los eventos deportivos en el río Guadalquivir, en concreto varias pruebas de remo como la Regata Internacional de Remo de Veteranos (18 y 19 de octubre), la clásica Sevilla-Betis (8 de noviembre) o el Abierto Internacional de Andalucía de Remo (13 y 14 de diciembre), entre otros.

