Uno de cada dos hombres y una de cada tres mujeres pasará un cáncer a lo largo de su vida, si bien la mayoría lo superará

Esta jornada ha estado dirigida a pacientes oncológicos y familiares para proporcionarles la información necesaria, apoyo y acompañamiento integral. La charla ha estado moderada por el doctor Miguel García Carrasco, también oncólogo médico del Hospital Quirónsalud Infanta Luisa, quien ha presentado a los especialistas participantes de las ponencias. Así, el doctor Jaime Lluch Gómez ha recordado que el cáncer constituye “una de las principales causas de mortalidad en el mundo, recalcando que gran parte de los tumores son evitables”, ya que suelen estar asociados a factores de riesgo como el consumo de tabaco, el alcohol, el sedentarismo o la ausencia de actividad física.

El especialista ha destacado que la inmunoterapia mejora “significativamente” la calidad de vida al estimular al propio organismo para detectar y combatir las células tumorales que expresan proteínas específicas. De hecho, “sus efectos pueden prolongarse en el tiempo e incluso mantenerse tras suspender el tratamiento, convirtiéndola en una técnica clave para ciertos tumores”, ha subrayado.

Del mismo modo, ha hablado sobre la importancia de la terapia dirigida, una medicina de precisión que consiste en tratar de manera específica un tumor que expresa una mutación. Se trata de un modelo de medicina personalizada, con rápida respuesta y menor toxicidad, especialmente implantado en cáncer de pulmón, melanoma, ovario, tiroides y tumores digestivos.

Por último, durante su intervención, el doctor Lluch ha resaltado la investigación y el desarrollo de ensayos clínicos, ya que “estos estudios representan una oportunidad fundamental para acceder a tratamientos innovadores, especialmente en pacientes con tumores raros o resistentes”. Para muchos de ellos, “pueden ser su mejor opción terapéutica”, puesto que, gracias a ellas, “los pacientes viven más y con mejor calidad de vida”.

Por su parte, Alicia Salido, nutricionista de Nutrisa-Oncoavanze, ha abordado las creencias erróneas sobre las dietas en relación con el cáncer. “No existe evidencia científica que respalde dietas como la cetogénica, el ayuno intermitente o los planes bajos en hidratos como apoyo a tratamientos oncológicos”, ha aseverado, al tiempo que ha señalado que “la dieta mediterránea es el modelo más sólido para una alimentación equilibrada”, mostrando ejemplos prácticos de cómo aplicarla en el día a día de los pacientes.

De otro lado, Gloria Fuertes, trabajadora social de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), ha ofrecido una guía clara sobre los derechos laborales, sociales y legales durante y después del cáncer, así como recursos digitales, grupos de apoyo y servicios gratuitos disponibles para pacientes y familiares.

Finalmente, Charo Antequera, profesora titular de Evaluación Psicológica de Problemas Médicos en la Facultad de Psicología de la Universidad de Sevilla y psicóloga de Oncoavanze, se ha centrado en explicar el impacto emocional del cáncer y las herramientas de regulación del estrés. Para ello, ha incidido en la importancia del mindfulness, una técnica que, combinada con la autocompasión, “ayuda a centrarnos en el presente y a tratarnos con más comprensión”. Al final de su ponencia, los asistentes han podido realizar un pequeño taller de “respiración consciente” y técnicas de reducción de ansiedad útiles durante el tratamiento.

La jornada ha terminado con un tiempo de preguntas a los especialistas, en la que los asistentes han podido compartir inquietudes y recibir respuestas personalizadas según cada caso. Con esta tercera edición, la escuela de pacientes reafirma su objetivo de ofrecer un espacio útil y accesible donde las personas con cáncer puedan informarse, sentirse acompañadas y contar con más herramientas para afrontar su día a día.