Un torneo deportivo con corazón: el mayor evento de fútbol caminando del sur de Europa apoyará a niños con cardiopatías

El torneo respaldará el programa MegaCorazones, impulsado por la Fundación Ideas
(www.fundacionideas.es), una iniciativa que ofrece clases online y apoyo educativo a
menores con cardiopatías que, debido a su estado de salud, no pueden asistir
regularmente a la escuela. Su objetivo es garantizar que estos pequeños mantengan su
acceso a la educación y reciban acompañamiento emocional en un momento
especialmente delicado de sus vidas.
Además del propósito solidario, el evento pone en valor la modalidad de fútbol
caminando, una práctica deportiva diseñada para personas de más de 50 años, que
permite mantenerse activos sin riesgo de lesiones derivadas del contacto físico. Esta
disciplina no solo favorece la salud física, sino que también impulsa la convivencia, la
integración social y demuestra que el deporte no tiene edad.
El torneo contará con la participación de equipos destacados como el Real Betis
Balompié, Getafe C.F. y la Roma 1927 (Italia), junto a conjuntos procedentes de distintos
puntos de España: Canarias, Asturias, Andalucía, Madrid, entre otros. Competirán en
tres categorías:
• Masculina +50
• Masculina +60
• Femenina/Mixta +40
La organización corre a cargo del C.D. Balompié de Sevilla, que reafirma su compromiso
con la promoción del deporte inclusivo y solidario.