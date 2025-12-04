Un torneo deportivo con corazón: el mayor evento de fútbol caminando del sur de Europa apoyará a niños con cardiopatías

El torneo respaldará el programa MegaCorazones, impulsado por la Fundación Ideas

(www.fundacionideas.es), una iniciativa que ofrece clases online y apoyo educativo a

menores con cardiopatías que, debido a su estado de salud, no pueden asistir

regularmente a la escuela. Su objetivo es garantizar que estos pequeños mantengan su

acceso a la educación y reciban acompañamiento emocional en un momento

especialmente delicado de sus vidas.

Además del propósito solidario, el evento pone en valor la modalidad de fútbol

caminando, una práctica deportiva diseñada para personas de más de 50 años, que

permite mantenerse activos sin riesgo de lesiones derivadas del contacto físico. Esta

disciplina no solo favorece la salud física, sino que también impulsa la convivencia, la

integración social y demuestra que el deporte no tiene edad.

El torneo contará con la participación de equipos destacados como el Real Betis

Balompié, Getafe C.F. y la Roma 1927 (Italia), junto a conjuntos procedentes de distintos

puntos de España: Canarias, Asturias, Andalucía, Madrid, entre otros. Competirán en

tres categorías:

• Masculina +50

• Masculina +60

• Femenina/Mixta +40

La organización corre a cargo del C.D. Balompié de Sevilla, que reafirma su compromiso

con la promoción del deporte inclusivo y solidario.