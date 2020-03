Los sindicatos rechazan la reapertura de las factorías en Tablada y San Pablo

Según ha asegurado a Onda Cero Sevilla el portavoz del comité de empresa, Juan Antonio Vazquez, a pesar de la reapertura de la factoría, no se cumplen las medidas de prevención y de distanciamiento dictadas para prevenir el coronavirus. "Las estaciones de trabajo no se han limpiado rigurosamente, y no hay mascarillas disponibles para el personal". En las plantas sevillanas de San Pablo y Tablada "hay poca actividad a fecha de hoy, ya que se han presentado pocos trabajadores", asegura Vázquez. Tambien denuncia el sindicato de CCOO en Airbus que la multinacional no ha puesto en marcha una medida primordial, como el teletrabajo. Una medida preventiva a la que se podría acoger el 75 por ciento de la plantilla.