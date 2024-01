El Sindicato Médico Andaluz a favor de las "autobajas"

Según Rafael Ojeda, esta medida anunciada por el Ministerio de Sanidad y que todavía no se va a implantar porque requeriría de modificaciones legales, funcionaría muy bien para aliviar la elevada carga burocrática que tienen actualmente los médicos de atención primaria. Según el presidente del Sindicato Médico Andaluz, "no tiene sentido que estemos pidiendo a la gente que no acuda a los centros de salud si están saturados cuando tienen patologías leves y luego exigirles que vayan por una baja". Sobre las sospechas de abuso que pueden generar medidas de este tipo, Ojeda asegura que "en realidad cualquier persona le puede mentir al médico". Estas "autobajas" ya están en vigor en otros países de nuestro entorno, como Reino Unido, Alemania y Portugal.

Por su parte, la consejera de Empleo de la Junta de Andalucía, Rocío Blanco, considera que la propuesta del Ministerio adolece de conocimiento técnico y jurídico. Propone que la MUTUAS colaboradoras con la Seguridad Social sean las que otorguen las bajas para que ayude a no saturar los centros sanitarios. Y señala que esta alternativa permitiría que no existan estafas por parte de los trabajadores.

Desde la Asociación de MUTUAS de accidentes de trabajos están de acuerdo con la consejera y entienden que no debería ser algo puntual, como consecuencia de la saturación puntual del sistema como ocurre ahora con la confluencia de varios virus respiratorios.