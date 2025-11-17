Sevilla se convierte en la capital de la cirugía plástica con el primer Body-Jet® Meeting en español

El evento, organizado por UpViser y Human Med, tuvo lugar en el Auditorio del Acuario de Sevilla, un enclave emblemático elegido para acoger esta cita profesional de primer nivel. Más de 150 profesionales siguieron en directo el desarrollo del body-jet® meeting.

Durante la jornada, los mejores especialistas en la técnica analizaron los beneficios clínicos y las aplicaciones avanzadas del sistema body-jet®, que emplea un chorro de agua a presión para realizar una liposucción más precisa, menos invasiva y con un tiempo de recuperación más corto para los pacientes.

El tratamiento de la enfermedad de Lipedema, el Lipofilling Facial y Corporal, el Lifting Facial y los últimos avances en medicina regenerativa fueron algunos de los temas clave del encuentro. Para ello acudieron cirujanos plásticos del panorama nacional bajo la dirección del comité científico compuesto por la Dra. Ana Martínez Padilla, el Dr. Kai O. Kaye y la Dra. Ana Torres.

Como antesala al congreso, el jueves tuvo lugar en Aurea Clinic una MasterClass de cirugías en vivo, en las que los asistentes pudieron observar de primera mano la aplicación práctica de la técnica WAL en diferentes procedimientos, guiados por expertos en la materia.

El objetivo del evento fue compartir evidencia científica, experiencias clínicas y protocolos quirúrgicos que permitan optimizar el uso de esta tecnología en beneficio del paciente y del cirujano plástico.

Este proyecto se ha consolidado como un referente nacional en la formación y actualización de técnicas de liposucción asistida por agua, fomentando el intercambio de conocimientos y la mejora continua entre los profesionales cirujanos plásticos, estéticos y reparadores del sector.

David del Olmo CEO de UpViser, destacó el éxito de la jornada:

“El body-jet® Meeting ha superado todas nuestras expectativas, tanto por la calidad de los ponentes como por el nivel de participación. Ha sido un auténtico punto de encuentro para los profesionales que apuestan por la innovación y la excelencia en cirugía plástica. Sin duda, no descartamos futuras ediciones para seguir impulsando este intercambio de conocimiento.”

Con iniciativas como el body-jet® meeting, el ámbito de la cirugía plástica en España reafirma su compromiso con la innovación, la seguridad y la excelencia médica, impulsando el desarrollo de tratamientos más eficaces y respetuosos con el bienestar del paciente.