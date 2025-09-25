Sevilla consolida su liderazgo en creatividad e innovación empresarial con ALL IN CREATIVE 2025

El encuentro, impulsado por la consultora creativa INNN en colaboración con call me

margarita, demostró que la creatividad ya no es una inspiración dispersa, sino una

herramienta transversal que garantiza ventaja competitiva, cohesiona equipos y abre

caminos más allá de la incertidumbre.

“El innovador no se frena frente al riesgo”

Albert Rivera, presidente de RV+ y principal ponente, centró el discurso inaugural en el

liderazgo transformador: “El líder es innovador por naturaleza. Tiene que trazar caminos

que aún no están marcados. El innovador no se frena frente al riesgo. La innovación es

cambiar el siempre se ha hecho así”. Rivera defendió una España que premie a quienes

arriesgan y enfatizó la urgencia de crear espacios de libertad para que surja el talento

creativo en empresas y sociedad.

Debate de alto impacto y visión aplicada

La jornada contó con 18 ponentes de referencia como Álvaro Nieto (The Objective), Fran

Carrillo (ex senador), Kaajal Mansukhani (Freepik), Carlos Molina (Multiversial), Andrés Gil

(art director), Juan Carlos Osorio (Clear Channel), Carlos Murillo y Carolina Rodríguez

(Spin Off) y directivos de grandes empresas como Sony Music, MasOrange, Johnnie

Walker, Real Betis Balompié y Cervezas Victoria, quienes abordaron temáticas como el

impacto de la IA, la gestión creativa en los equipos y la reinvención sectorial. Mesa tras

mesa, los líderes confirmaron que “la creatividad es la capacidad de ver lo que nadie másve” y celebraron la riqueza de un ecosistema empresarial que premia la diferencia y la

conexión de talentos.

Experiencias que transforman

El evento se caracterizó por crear espacios donde la creatividad se manifestó tanto en el

diálogo como en la acción. Una de las mesas más inspiradoras, “Creatividad is

everywhere”, reunió a Mar López (ciberseguridad), Fernando Fabiani (médico divulgador)

y Javi Abascal (propietario de restaurante LaLola), moderados por el periodista y escritor

Julio Muñoz (“Rancio Sevillano”), para evidenciar cómo la creatividad es inherente a

cualquier profesión. Coincidieron en que el secreto para desbloquearla reside en

atreverse a hacer cosas nuevas, sin importar el objetivo inmediato, y así ir nutriendo ese

“cajón de sastre” propio de ideas y aprendizajes.

Un movimiento estratégico con aliados de peso

ALL IN CREATIVE 2025 es una iniciativa independiente promovida por INNN (16 años

transformando marcas), call me margarita y Shabby & Chic, posible gracias al patrocinio

del Ayuntamiento de Sevilla, Junta de Andalucía, Iryo, Cabify y Clear Channel, y los

colaboradores Sponsor Nation, Ocean Drive Sevilla OD Hotels, Lalola Restaurante,

ENRIQUE TOMÁS, Cervezas Victoria, Crambo Rental.

Con el lema “Todos somos creativos”, el evento ha consolidado a Sevilla como capital de la

creatividad aplicada al negocio e invita a seguir apostando por el talento, la diferenciación

y la innovación como ejes de crecimiento estratégico.