Sevilla baja más de 7.000 personas la lista de espera quirúrgica con garantía

El Servicio Andaluz de Salud (SAS) ha publicado los datos del corte de junio de 2025, que confirman la evolución positiva en Sevilla desde la puesta en marcha del Plan de Garantía Sanitaria para la lista de espera quirúrgica y del plan específico de consultas externas. En Sevilla, los pacientes pendientes de una intervención con garantía han pasado de 36.253 a 29.104, lo que supone 7.149 menos; los fuera de plazo descienden de 12.695 a 4.557 (-8.138), y la demora media baja de 135 a 98 días (-37 días).

Susana Valdés | Europa Press

Sevilla |

Con ello, el peso de los casos fuera de plazo cae del 35% al 16% del total de pendientes. Además, la actividad quirúrgica del semestre alcanza 56.660 intervenciones, 2.930 más que en el mismo periodo de 2024 (+5,5%). Entre diciembre de 2024 y junio de 2025, la lista de espera para primera consulta con especialista en Sevilla se reduce de 173.744 a 171.818 personas (-1.926), con 9.696 menos fuera de plazo (de 93.704 a 84.008), detalla en una nota de prensa.

La demora media también disminuye de 126 a 111 días (-15 días). La actividad del semestre suma 2.009.036 consultas, 19.574 más que en el mismo periodo del año anterior (+1%).

La Consejería de Salud y Consumo ha subrayado que estos avances son fruto del compromiso y esfuerzo de los profesionales sanitarios junto con las medidas de reorganización de recursos impulsadas por el SAS, y ha reafirmado su determinación de seguir trabajando para reducir las listas de espera y ofrecer a la ciudadanía una atención de calidad en el menor tiempo posible.

