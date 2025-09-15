Sevilla baja más de 7.000 personas la lista de espera quirúrgica con garantía

Con ello, el peso de los casos fuera de plazo cae del 35% al 16% del total de pendientes. Además, la actividad quirúrgica del semestre alcanza 56.660 intervenciones, 2.930 más que en el mismo periodo de 2024 (+5,5%). Entre diciembre de 2024 y junio de 2025, la lista de espera para primera consulta con especialista en Sevilla se reduce de 173.744 a 171.818 personas (-1.926), con 9.696 menos fuera de plazo (de 93.704 a 84.008), detalla en una nota de prensa.

La demora media también disminuye de 126 a 111 días (-15 días). La actividad del semestre suma 2.009.036 consultas, 19.574 más que en el mismo periodo del año anterior (+1%).

La Consejería de Salud y Consumo ha subrayado que estos avances son fruto del compromiso y esfuerzo de los profesionales sanitarios junto con las medidas de reorganización de recursos impulsadas por el SAS, y ha reafirmado su determinación de seguir trabajando para reducir las listas de espera y ofrecer a la ciudadanía una atención de calidad en el menor tiempo posible.