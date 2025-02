Sanz habla de "timo" de Montero a Andalucía con la condonación de deuda

"De 19.000 millones de euros, nada", ha remachado su argumentación el consejero, quien ha esgrimido que "nos vende una condonación que nadie le ha pedido de 19.000 millones, nos habla de 19.000 millones que son mentira, que como máximo pueden ser 140", en declaraciones a los medios de comunicación en Málaga, donde participa en una reunión del Clúster de Ciberseguridad de Andalucía.

"Dice que se condonan cerca de 19.000 millones de euros, que no es real, porque lo que va a llegar de verdad a Andalucía es que pudiéramos beneficiarnos de los intereses", ha argumentado sobre el contraste de cifras de ambas administraciones.

"A lo sumo nos podríamos beneficiar exclusivamente como ahorro los intereses y eso significaría sólo 140 millones de euros al año", ha dicho, mientras ha apuntado que "la deuda no desaparece".

El consejero de la Presidencia ha planteado que la comparecencia informativa de este lunes de la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, dos días antes de reunirse con las comunidades en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), para anunciar una condonación global de 83.252 millones, de los cuales 18.791 serían para Andalucía, por cuenta de los mecanismos Fondo de Liquidez Financiera (FLA) y Compartimento de Facilidad Financiera, "es una operación de blanqueo para que Sánchez pueda sacar los presupuestos con Esquerra Republicana de Cataluña y con Junts".

Ha afirmado que "Andalucía no va a participar de una estrategia de blanqueo y de marketing financiero", que ha situado como "una nueva cesión de Sánchez y Montero al independentismo" con el propósito de "garantizarse el poder en Moncloa" y que eso sería "pagándolo todos los españoles".

"No es más que un blanqueo", ha indicado el consejero de la Presidencia, que se ha reafirmado en la idea de que "Andalucía no tiene un problema de deuda", por lo cual "no necesita que condonen ninguna deuda y no lo hemos pedido".

"Andalucía lo que tiene es un problema de infrafinanciación como consecuencia de un nefasto acuerdo que alcanzó en su momento el PSOE del señor Zapatero con el nacionalismo radical que nos hace perder 1.500 millones de euros todos los años", ha proseguido argumentando en este sentido.

El consejero de la Presidencia ha remarcado que Andalucía "en vez de recibir 1.500 millones de euros, que es lo que tendría que recibir como mínimo para equipararnos al resto de comunidades, lo que nos está ofreciendo son 140 millones de euros realmente".

Sanz ha considerado que la convocatoria del Consejo de Política Fiscal responde "solamente a blindar los pactos con el independentismo", de manera que "lo paguemos todos los españoles que se mantenga Sánchez en la Moncloa", antes de lamentar que la discusión del modelo de financiación "lo retira de los puntos del orden del día".

El consejero de la Presidencia ha instado a la también secretaria general del PSOE de Andalucía a que si "quiere comprometerse con Andalucía y dice defender Andalucía, lo que tiene que resolver es el problema de infrafinanciación que tiene Andalucía y en vez de 140 millones de euros que son irrisorios, nos tiene que dar 1.500 millones de euros todos los años".

Sanz ha recordado que Montero como consejera de Hacienda de Andalucía "llevó un acuerdo al Parlamento que hablaba de 4.000 millones" y "nosotros decimos 1.500 millones de euros para equipararnos al conjunto de las comunidades autónomas", para lamentar entonces que "lo que nos ofrece son 140".

Tras recordar el acuerdo del Gobierno con Cataluña alcanzado este lunes en la Comisión Mixta de Transferencias, que supone entre otros aspectos "traspasar recursos para la red ferroviaria interna de Cataluña", se ha preguntado Sanz "qué pasa, que las demás comunidades autónomas nos quedamos fuera", y concluir que se trata de "una consolidación de los privilegios de unas comunidades autónomas frente a otros".

Ha concluido que el escenario de la quita de la deuda en manos del Estado "es una agresión a Andalucía", por cuanto "significaría sólo 140 millones de los 1.500 que nos tendrían que dar todos los años". "Esa es la cuenta real, lo demás son falsedades", ha apuntado.