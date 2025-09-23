El proximo 19 de octubre La Hungara dara en Isla Mágica un concierto a beneficio de los pacientes con Cancer

La plataforma Oncolomeeting fue fundada por la actriz Cristina Medina con el objetivo de crear una comunidad oncológica en la que se reunieran pacientes, supervivientes, acompañantes, voluntarios, familiares, asociaciones, fundaciones, clínicas y hospitales.

Coincidiendo con el Día Internacional de la lucha contra el cáncer de Mama, se va a celebrar este concierto, en el Fuerte de Isla Mágica, en el que además de La Húngara, participarán muchos artistas invitados tales como Paco Candela, Marisol Bizcocho, Joselito Cortés, Joana Jiménez, Shara Pablos, María Artes, El Maki y Joana Santos.

Un gran elenco de artistas que han querido apoyar con su voz esta causa justa y cercana, ya que como ha comentado Sonia La Húngara, “esto nos puede tocar a todos”. Tras haber vivido esta situación por partida doble en su familia, La Húngara ha agradecido a Cristina que haya creado esta app que en la que los pacientes y sus familias están encontrando información y apoyo para hacerles más llevadera esta ingrata y dura enfermedad.

Cristina, por su parte, ha explicado porqué nació Oncolomeeting y por qué debemos apoyar esta plataforma, única en España de estas caracteristicas, no solo de manera económica si no aportando nuestra ayuda a la comunidad oncologica con asesoramiento y apoyo emocional, laboral o de cualquier tipo. Porque una vez que se supera esta enfermedad los expacientes quedan de nuevo vulnerables en muchos aspectos y hay que seguir ayudándolos para recuperar, en la medida de lo posible, la vida que tenían antes del comienzo del duro proceso que conlleva una enfermedad de estas caracteristicas.

Igualmente ha agradecido a Isla Mágica y al resto de patrocinadores y colaboradores que como empresas se involucren estas iniciativas tan necesarias en nuestra sociedad.

Las entradas están a a la venta en el siguiente enlace y toda la recaudación será en exclusiva para Oncolomeeting.

https://fundaciononcolomeeting.tixalia.com/concierto-benefico-la-hungara

Se ha habilitado una Fila Cero para poder colaborar, aunque no podamos asistir al evento.