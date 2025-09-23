presentación gran semana angloarabe de sevilla 2025

La delegada de Deportes y Promoción de la Salud del Ayuntamiento, Silvia Pozo, ha asistido esta mañana a la presentación del cartel del evento, que al igual que en las últimas ediciones recoge varios ejemplares de angloárabe sobre un monumento emblemático de Sevilla, en esta edición el Pabellón Mudéjar de la Plaza de América. Junto a Silvia Pozo han participado también en la presentación del cartel Francisco Gaviño, presidente de la Asociación del Caballo Angloárabe, organizadora del evento; Francisco Juárez, delegado territorial de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la Junta de Andalucía y Manuel Campuzano, director del Parque del Alamillo; y Francisco Juárez Esta edición de la Gran Semana Angloárabe de Sevilla destina el mayor presupuesto de su historia a los distintos concursos que se celebran, 30.000 euros en total, e incluye actividades para todos los públicos, como paseos en ponis para los más pequeños. Asimismo, para promocionar la hípica, contempla también entradas gratuitas.