Los pagos por WhatsApp llegan a España con Silbo

Tras una fase piloto en la que participaron cerca de 10.000 usuarios en España, Silbo abre ahora su servicio al público general, con el objetivo de alcanzar al menos 30.000 usuarios este año. La empresa también planea presentar antes de verano su plataforma para negocios, que ya está probando en algunas campañas con éxito, y consolidarse en el mercado B2B2C con 500 puntos de venta este año. “Queremos que los usuarios digan ‘hazme un Silbo’ o ‘Sílbame la cena de anoche’ como algo natural en su día a día”, comenta Luis Cantero, CEO de Silbo Money. La propuesta de valor es clara: convertir WhatsApp —la aplicación de mensajería más utilizada del país— en una herramienta cotidiana de pagos, accesible para todos.

En este contexto, WhatsApp juega un papel protagonista. Con más de 35 millones de usuarios activos en España, y una tasa de penetración superior al 95% según datos de Statista y la CNMC, se trata de una plataforma que forma parte del día a día de la ciudadanía. En Europa, el número de usuarios supera los 250 millones, lo que posiciona a Silbo con una clara ventaja competitiva en su estrategia de escalado continental.

"Estamos entusiasmados de traer a España una solución de pagos realmente innovadora. Silbo, nuestro chatbot, se comporta como un contacto más en WhatsApp, combinando la facilidad de mandar mensajes con una actividad tan cotidiana como pagar. Sabemos que la confianza en las transacciones digitales es fundamental, y al ofrecer esta funcionalidad dentro de un canal familiar como WhatsApp, podemos ofrecer una experiencia cómoda, rápida y segura”, explica Ángel Cano, consejero de la fintech y ex CEO de BBVA.

Desde Silbo destacan que el objetivo no es solo facilitar los pagos, sino transformar por completo la experiencia digital de los usuarios y comercios.

"El lanzamiento de Silbo Money marca un nuevo paso en la evolución de los pagos digitales, respondiendo a la necesidad de soluciones más ágiles, seguras y accesibles. En un entorno en plena transformación digital, ofrecer pagos dentro de una plataforma como WhatsApp permite una adopción más natural y conveniente, porque ya hay muchas conversaciones en torno al dinero. Europa avanza con rapidez hacia el comercio conversacional como ya ocurre en Asia o en Iberoamérica, y creemos que Silbo puede jugar un papel clave en ese cambio”, añade Juan Pedro Moreno, también consejero de la compañía y ex presidente de Accenture España.

Las expectativas del equipo son altas. Silbo no solo quiere facilitar pagos entre particulares, sino convertirse en un aliado estratégico para el comercio, y en general para los pequeños y medianos negocios que ya tienen conversaciones con sus clientes en WhatsApp sobre sus productos y servicios. El objetivo: que pagar por WhatsApp sea tan fácil como enviar un mensaje de voz.

Un contacto más en WhatsApp con superpoderes financieros: +34 624 48 48 05

Como si se tratase de un chat más, Silbo funciona como un contacto dentro de WhatsApp, con la diferencia de que permite a los usuarios gestionar su dinero con la misma facilidad con la que envían un mensaje. Para utilizar este servicio, basta con entrar en WhatsApp e iniciar una conversación con el contacto de Silbo. A partir de ahí, un asistente inteligente - un chatbot - guía al usuario en todo momento para enviar o recibir dinero, solicitar pagos o pedir reembolsos, sin salir de la aplicación.

Y próximamente podrán dividir pagos entre grupos, mandar recordatorios de pago y gestionar gastos compartidos con amigos, familia o compañeros de piso.

Luis Cantero, director general de SIlbo Money señala “se trata de una experiencia de pago segura y efectiva que cambiará las reglas del juego para las personas y los negocios que buscan comprar y vender en WhatsApp sin tener que ir a un sitio web, abrir otra aplicación o pagar en persona. Nuestro objetivo es liderar el cambio hacia una economía digital más ágil e inclusiva".

Recordamos que para añadir SilboChat a WhatsApp simplemente debemos guardar su contacto en el móvil como uno más. Para ello deberemos agendarlo con el número

+34 624 48 48 05. Luego será cuestión de buscarlo en la app y empezar a chatear igual que harías en la app o en la versión web.

Compromiso con la seguridad y la regulación

A diferencia de otras soluciones, Silbo Money cuenta con licencia del Banco de España como Entidad de Dinero Electrónico, lo que garantiza un alto nivel de seguridad, cumplimiento normativo y protección de datos. Todas las transacciones se realizan con total transparencia, reforzando la confianza del usuario en cada operación. “En un sector donde la confianza es clave, esta certificación refuerza su posicionamiento como una opción segura y fiable para los pagos digitales.” afirma Angel Cano.

La plataforma ha sido diseñada desde cero con la seguridad como prioridad. "Para nosotros WhatsApp es solo un canal de comunicación. Los números de tarjeta y de cuenta bancaria están encriptados y almacenados de forma segura únicamente en nuestra plataforma; además, cada usuario debe crear un PIN personal y autenticarse si es necesario para operar con Silbo, aumentando la protección de sus operaciones" explica Luis Cantero.

Silbo lleva los pagos a WhatsApp para negocios

Silbo Money va más allá de ofrecer servicios de pago y también permite que los negocios usen el chatbot para sus ventas, reservas y devoluciones, posicionándose como una pieza clave en el crecimiento del comercio conversacional. Este enfoque permite a los negocios interactuar en tiempo real con sus clientes a través del número de teléfono de Silbo, donde los usuarios ya se envían y solicitan dinero entre ellos.

La solución de Silbo Money está diseñada para los comercios, tanto locales como online, que ya utilizan WhatsApp Business. Podrán aceptar pagos de forma segura, gestionar pedidos y mejorar la atención al cliente, todo desde un único canal, sin necesidad de redirigir a otras webs o aplicaciones externas.

En paralelo, para aquellos negocios con mayores necesidades de personalización, Silbo pondrá a su disposición la capacidad de usar plantillas de chatbots, con diferentes pasos que podrán personalizar, ya sea para lanzar campañas y promociones guiadas, hacer reservas asistidas, atender flujos de reclamaciones o simplemente pagar por la venta en su propio número de teléfono gestionado por Silbo. Porque está demostrado que la mensajería digital puede ayudar a las empresas a aumentar la satisfacción de sus usuarios, además de ser un canal mucho más efectivo y rentable.

"Silbo Money no solo representa una innovación en el sector de los pagos, sino que refleja la transformación digital que está ocurriendo en España y Europa", comenta Juan Pedro Moreno, consejero de Silbo Money. "El mercado de pagos minoristas de la Eurozona, que se espera alcance los 150 mil millones de dólares para 2025, está listo para soluciones que integren el comercio conversacional. En Silbo Money, queremos ayudar a los negocios a mejorar sus ventas y ofrecer a los consumidores una experiencia de compra más cómoda y personalizada a través de sus móviles".

“Con Silbo paga, envía y recibe dinero sin salir de WhatsApp”.

Un servicio único respaldado por expertos financieros y tecnológicos

Silbo Money cuenta con el apoyo de reconocidos líderes del sector bancario y tecnológico, como el ex consejero delegado de BBVA, Ángel Cano, y por el ex CEO de Evo Banco, Enrique Tellado, junto a otros antiguos ejecutivos del sector, además de Juan Pedro Moreno, ex presidente de Accenture.

En su fase inicial, Silbo Money ha recaudado 1,5 millones de euros, garantizando los recursos necesarios para poner en marcha sus operaciones. De cara a finales de 2025, la startup planea captar entre 1,5 y 2 millones de euros adicionales para reforzar su equipo de talento estratégico, consolidar su presencia en el mercado español y potenciar sus funcionalidades, con un enfoque especial en la integración con comercios y el éxito en el competitivo mercado B2B2C.

Horizonte en el mercado europeo

El plan de Silbo Money es claro: establecerse primero en el mercado español y, una vez consolidado, expandirse rápidamente por toda la zona euro. Con la ambición de convertirse en un ecosistema financiero clave, la fintech permitirá realizar todo tipo de pagos mediante mensajes, posicionándose como una herramienta esencial en el día a día de los usuarios. Para lograrlo, Silbo se integrará con aplicaciones populares como Facebook, YouTube y TikTok, facilitando pagos y compras directamente desde estas redes sociales. Esta integración busca ofrecer una experiencia de pago fluida y sin fricciones, adaptada a los hábitos digitales actuales.

Silbo, el asistente de pagos

Silbo se presenta como un contacto más en WhatsApp, lo que permite a los usuarios interactuar con él simplemente añadiendo su número de teléfono a la agenda y chateando como si fuera una persona más. Compatible con todos los bancos, sin límites de importe y sin comisiones en los movimientos entre usuarios, Silbo ofrece una amplia gama de operaciones desde enviar, solicitar y recibir dinero a cualquier contacto, pagar en comercios, y retirar fondos a su cuenta bancaria. Todo de forma inmediata y dentro del entorno familiar de WhatsApp, sin necesidad de descargar ninguna aplicación adicional.

Los pagos con Silbo son rápidos, seguros y sin fricciones. El dinero llega al destinatario en su cuenta o wallet en menos de 5 segundos, garantizando una experiencia de pago inmediata. Además, para garantizar la seguridad de los usuarios, Silbo redirige a su web cada vez que se registran o añaden una tarjeta de crédito, asegurando que toda la información personal esté protegida.

Cifras clave de usuarios de WhatsApp

WhatsApp mantiene su posición como una de las aplicaciones de mensajería más utilizadas a nivel mundial, con una base de usuarios en constante crecimiento. A continuación, se presentan las estimaciones más recientes de usuarios activos mensuales en diferentes regiones:

●Global: según datos de 2025, WhatsApp cuenta con aproximadamente 2.950 millones de usuarios activos mensuales a nivel mundial, y se proyecta que esta cifra alcance los 3.140 millones para finales del año.

●Unión Europea: en la Unión Europea, WhatsApp ha superado el umbral de 45 millones de usuarios activos mensuales, alcanzando aproximadamente 46,8 millones en el segundo semestre de 2024.

●España: en España, aunque no se dispone de cifras exactas de usuarios activos mensuales recientes, se sabe que el país cuenta con 39,7 millones de identidades de usuarios de redes sociales en enero de 2025, lo que representa el 82,9% de la población total. Dado que WhatsApp es una de las plataformas más populares en España, es razonable inferir que una proporción significativa de estos usuarios utiliza activamente la aplicación.