Obymed, pioneros en España en aplicar la innovadora técnica endoscópica Moviva® para el tratamiento de la obesidad

Moviva®: innovación en la Ablación Mucosa Gástrica (GMA)

La reunión de expertos combinó sesiones teóricas y prácticas donde se presentaron los resultados preliminares de los estudios clínicos. Estos demuestran que la técnica, denominada Ablación Mucosa Gástrica (GMA), actúa en el fundus gástrico, zona donde se produce la hormona grelina.

El procedimiento reduce la producción de grelina y el volumen del fundus, logrando dos efectos combinados: menor sensación de hambre y reducción de la capacidad gástrica. Ambos mecanismos facilitan una pérdida de peso significativa sin cirugía.

Reducción endoscópica de estómago: resultados mejorados con Moviva®

Hoy en día, la técnica más utilizada en endoscopia bariátrica es la reducción endoscópica de estómago mediante sistemas de sutura (como el método Apollo). Esta técnica consigue de media una pérdida de alrededor del 20% del peso total corporal (por ejemplo, 20 kilos en un paciente de 100).

Sin embargo, cuando se combina con Moviva®, los resultados preliminares muestran pérdidas de peso cercanas al 30% del peso total corporal. Esto sitúa a este procedimiento muy cerca de los resultados de la cirugía bariátrica convencional tipo manga gástrica, pero sin necesidad de operación, es decir sin cicatrices ni incisiones externas.

Obymed, centro pionero en España

Tras esta reunión internacional, Obymed se ha convertido en el primer centro en España en aplicar Moviva® en pacientes reales, consolidando su liderazgo en el abordaje integral de la obesidad.

“Nuestro compromiso en Obymed siempre ha sido acercar a los pacientes las técnicas más avanzadas, seguras y efectivas para el tratamiento de la obesidad. Moviva® representa un paso más hacia un futuro donde la endoscopia ofrece soluciones mínimamente invasivas con resultados muy prometedores”, explica el Dr. Rafael León Montañés.

Innovación médica y abordaje multidisciplinar

La tecnología Moviva® combina inyección submucosa protectora y ablación térmica con plasma de argón, actuando de forma precisa sobre el fundus gástrico. Los primeros estudios internacionales reflejan resultados muy positivos en control del apetito, reducción de peso y seguridad clínica.

Con esta incorporación, Obymed reafirma su papel como clínica de referencia en endoscopia bariátrica en España, integrando un abordaje multidisciplinar con nutrición, psicología y ejercicio físico para garantizar resultados sostenibles y seguros a largo plazo.