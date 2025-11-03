Noviembre es un mes cargado de actividades y eventos. IMD Sevilla

Regata Sevilla Betis.

El 8 de noviembre llega una nueva edición del derbi sobre el río, la Regata Sevilla-Betis, que en esta edición tiene la llegada de las embarcaciones frente a la Torre del oro. De esta forma, la Regata volverá a sus orígenes para, tal y como ocurriera desde su primera edición, en 1960, y hasta que se ampliara la dársena con motivo de la Exposición Universal, finalizar en el tramo del río ubicado frente a la calle Betis y entre los puentes de Triana y San Telmo.

Con esta modificación la organización ha comprimido el programa y las pruebas principales de un derbi del remo que enfrentará a Sevilla y Betis en las categorías absolutas femenina y masculina sobre 6.000 metros se celebrarán a las 12:00 y 13:00 horas, respectivamente. Y como aperitivo sobre 500 metros, previamente se disputarán las clásicas de veteranos, femenina a las 11:30 y masculina a las 11:40, pasando a celebrarse entre las dos pruebas absolutas las de aspirantes, igualmente femenina y masculina.

I Concurso Hípico de Saltos Ciudad de Sevilla

El fin de semana del 7 al 9 de noviembre Sevilla incorpora además a su agenda de grandes citas deportivas el Concurso Hípico de Saltos “Ciudad de Sevilla”, que se celebrará en el Real Club Pineda, con puertas abiertas a todo el público y entrada gratuita.

El Concurso nace con vocación de continuidad anual y ya en esta primera edición reunirá a 420 caballos y a unas 1.450 personas vinculadas a los equipos. La dotación en premios asciende a 28.000 euros.

El programa deportivo comprende nueve pruebas oficiales distribuidas entre las tres jornadas y en el marco del concurso se rendirá homenaje al jinete olímpico Luis Astolfi, figura emblemática de la equitación española y estrechamente vinculada al Real Club Pineda, en reconocimiento a su trayectoria y a su legado en el mundo ecuestre.

Además, tres eventos completan la agenda deportiva el próximo fin de semana: el Campeonato de España de Hapkido, en el Pabellón de San Pablo; y el Campeonato de Andalucía de Promesas, Individual y por Equipos, de Gimnasia Rítmica, en el pabellón de amate.

Y junto a las grandes citas, el deporte más cercano, el deporte de promoción, para todos, deporte en los barrios.

Para los amantes de las ruedas, el sábado 8 se celebra también el Día del Patín. A partir de las 17 en el Centro Deportivo Arjona y con una marcha en patines por la ronda histórica desde las 19:30 horas.

Y durante todo el mes de noviembre, el Instituto Municipal de Deportes organiza los “Vive el deporte en tu barrio”: la Alameda, el Parque de los Príncipes, la plaza del Albaicín o el Parque Forja XXI son algunos de los espacios urbanos en lso que se desarrollará esta actividad dirigida especialmente a niños y jóvenes, a familias, para promocionar la actividad física y el ocio activo.

Y una cita de referencia y solidaridad para casi despedir el mes: el 23 de noviembre tendrá lugar una nueva edición de la Carrera de la Mujer, para la cual ya se puede realizar la inscripción.

Deporte para todos y toda la información en la página web del Instituto Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Sevilla.