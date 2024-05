Las novedades de la Ley de Bienestar animal no reducen los animales muertos en el Rocio

Las causas de los fallecimientos de estos animales no han trascendido salvo la muerte de un mulo hace un par de días tras sufrir cólico digestivo pero podríar ir desde infartos, a fracturas de cuello por caída. Las cifras oficiales que ofrece el Centro de Coordinación de Emergencias del plan Romero de momento solo reconocen 9, pero los animalistas aseguran que ya van una decena.

Es la primera edición de la romería del Rocío en la que estaba vigente un artículo completo para el cuidado específico de los animales. Vigilar las condiciones ambientales, su cansancio, el calor, su hidratación o la prohibición de elementos pirotécnicos son algunas de las reglas que perseguían al menos reducir este año la muerte de animales que evidentemente y a tenor de los datos, no solo no ha funcionado sino que incluso ha aumentado. Clara Márquez, Coordinadora en Sevilla del Partido animalista PACMA afirma que el balance es pésimo, no porque hayan aumentado los fallecidos sino porque debería ser siempre cero.

No se saben las causas de esos fallecimientos ni eran evitables o han podido deberse a cuestiones no achacables a su cuidado. Más allá del resultado final, es evidente que "no se han cumplido las novedades dela ley de bienestar animal por regla general".

Las sanciones por no cumplir la ley ascienden hasta los 50.000 euros en el caso de que el animal acabe sufriendo lesiones o secuelas permanentes, o incluso hasta los 200.000 euros si el animal acaba muriendo, siempre y cuando la conducta no sea constitutiva de delito, pero no es lo mismo con la Ley autonómica.

Se había pedido especial atención a otro momento de la romería que es el que se está produciendo ahora. El regreso, con lo que es posible que la cifra final de animales fallecidos siga aumentando.