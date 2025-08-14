Tres detenidos por robar más de 400.000 euros en salones de juego con sprays de pimienta y una pistola

Según ha informado el cuerpo policial en una nota de prensa, las investigaciones de estos robos violentos comenzaron en diciembre del año pasado, a raíz de un robo, que se produjo en Sevilla, sobre un recaudador al que rociaron con un spray de pimienta antes de agredirle, para posteriormente robarle la recaudación que ascendía a más de 80.000 euros.

Tras este robo se tuvo conocimiento de que, al menos, había otros tres hechos delictivos de similares características en los que "incluso se llegó a emplear un arma de fuego de manera intimidatoria y con idéntico 'modus operandi'", en la localidad de Dos Hermanas (Sevilla) y en el municipio granadino de Armilla.

Unos nuevos hechos delictivos --que precipitaron las detenciones-- se produjeron en la localidad sevillana de Los Palacios y Villafranca, en los que otra vez un recaudador de salones de juego había sido abordado por dos individuos que le habían rociado el rostro con spray de pimienta, consiguiendo sustraerle el dinero de la recaudación que superaba los 40.000 euros.

Cuando los agentes tuvieron localizados y "perfectamente identificados" a los tres autores, procedieron a la detención de los mismos recuperando parte del botín robado. Los criminales pasaron a disposición judicial y se decretó el ingreso en prisión provisional de los tres.

Finalmente, los agentes procedieron a las entradas y registros de los domicilios de los atracadores, en los que se intervinieron dinero, prendas y cascos utilizados en los distintos atracos, dos pistolas detonadoras, varias armas blancas catalogadas como prohibidas según la normativa vigente, así como sprays de pimienta. Una vez se procedió a la puesta a disposición judicial del grupo criminal, se decretó el ingreso en prisión provisional de los tres detenidos.