Transportes y DGT habilitan como carril tres kilómetros de arcén en la AP-4 para mejorar el tránsito de Sevilla a Cádiz

Así lo ha comunicado el Ministerio en una nota, donde ha detallado a su vez que el objetivo de esta iniciativa es mejorar la seguridad y fluidez de los desplazamientos en los tramos con mayores intensidades de circulación y retenciones. Por el momento, se llevará a cabo desde este próximo sábado, 9 de agosto, en el tramo previo a la salida del enlace de Las Cabezas de San Juan de la AP-4.

Esta solución se adopta una vez analizadas las diferentes posibilidades, y permitirá realizar un uso "más eficiente" de las infraestructuras aplicando medidas de gestión del tráfico de uso temporal para incrementos de demanda puntuales. Asimismo, con esta actuación se pretende que los vehículos que se dirijan a la A-471 --Lebrija, Trebujena y Sanlúcar de Barrameda-- usen el arcén de la AP-4, aumentando de esta manera la capacidad de la vía.

Según ha explicado el Gobierno, la implantación de este dispositivo ha requerido durante los últimos meses la realización, por parte del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, de actuaciones de adecuación del arcén para posibilitar su uso en condiciones de seguridad para los usuarios.

Este tipo de propuestas han sido utilizadas con éxito en otros países del entorno europeo de España, con un incremento de capacidad en la infraestructura en algunos países del 25% (Alemania), sin afectación ni impacto en la seguridad vial.

Con esta medida piloto, coordinada por la DGT y el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, se pretende evaluar su eficacia y analizar su posible aplicación en otros tramos del presente itinerario.

LA AP-4, UN IMPORTANTE NEXO DE CONEXIÓN

Para el Gobierno central, la autopista AP-4 es la vía de comunicación del sur de España que se convierte en nexo de conexión estratégico de la provincia de Cádiz, con especial relevancia para la logística asociada a la bahía de Algeciras y su actividad portuaria y a la Operación Paso del Estrecho. Asimismo, constituye un elemento "clave" para el desarrollo turístico de la provincia.

Ha destacado que el tramo de autopista con mayor circulación se identifica entre Sevilla y la salida e incorporación de las Cabezas de San Juan en torno a los kilómetros 40-44, que permite el acceso a las localidades de la costa occidental de Cádiz a través de la carretera A-471.

Por otro lado, el Ministerio ha señalado que, desde la finalización de los peajes existentes el pasado 1 de enero de 2020, se ha registrado un aumento "muy significativo" de las circulaciones en el itinerario, con un incremento del 50% del tráfico global por la autopista que, en el caso de los vehículos pesados, la intensidad del tráfico se ha triplicado en los últimos años.

Dado el carácter turístico de los viajes en épocas veraniegas, estos aumentos en las circulaciones se ven afectados por la existencia de puntas de tráfico importantes en épocas concretas de desplazamientos masivos a zonas costeras.