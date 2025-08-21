Un total de 77 trabajadores mueren por accidente laboral hasta agosto en Andalucía

Estos datos recabados por el sindicato se basan en cifras oficiales de la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo hasta el mes de junio, mientras que los de julio y agosto provienen de elaboración propia de UGT-A.

De estos 75 accidentes laborales, un total de 60 fueron en su puesto de trabajo, mientras que 15 fueron 'in itinere' --en el camino de ida o vuelta al trabajo--.

Por provincias, destaca Sevilla, con 23 accidentes laborales mortales, seis de ellos 'in itinere'; le siguen Córdoba y Málaga, con diez, respectivamente, y en con dos en 'in itinere' en ambas provincias. Tras ellas, se encuentra Granada, con ocho accidentes mortales y se sitúan Huelva y Jaén, con siete accidentes mortales y, en el caso de Jaén, dos de ellos 'in itinere'. Continúa Cádiz, con seis, uno de ellos 'in itinere' y cierra Almería, con cuatro accidentes mortales, dos de ellas 'in itinere'.

Por meses, llama la atención abril, con 15 accidentes en el tajo, seguido por marzo, con 14; junio, con doce; enero y mayo, con ocho cada uno, y cierra febrero, con seis accidentes mortales en la jornada de trabajo.

ÚLTIMO ACCIDENTE EN SEVILLA

El último accidente laboral con resultado de muerte sucedió este pasado martes cuando un trabajador fue arrollado por una carretilla en la localidad sevillana de Alcalá de Guadaíra, según informó el 112.

El accidente laboral se ha produjo a las 17,10 horas y hasta el lugar se han desplazado efectivos de Policía Nacional y se notificó también la incidencia desde el centro de coordinación a la Inspección de Trabajo y al Centro de Prevención de Riesgos Laborales.

Al hilo de este último accidente, el secretario de salud laboral de UGT Sevilla, José Armando Rodríguez, ha lamentado este suceso y ha apuntado que ya han sido 28 trabajadores que han perdido la vida, una cifra que podría oscilar a final de año entre los 42 y 44 fallecidos en accidentes laborales.

"Son cifras absolutamente escandalosas que duplicarían las ya elevadas cifras del año pasado y es obvio que entre todas las partes implicadas en la prevención de riesgos laborales --administración, empresarios, sindicatos y trabajadores-- nos tenemos que concienciar que cuando se va al trabajo es fundamental el cumplimiento de todas las normativas preventivas que existen, porque el no hacerlo pues tiene las consecuencias trágicas que llevamos padeciendo desde principios de año", ha expuesto Rodríguez.

Por su parte, la secretaria de Salud Laboral de CCOO de Sevilla, Carmen Tirado, ha denunciado que "la sangría de muertes en el trabajo en Sevilla no cesa a pesar de la bajada de actividad en las empresas debido al periodo de vacaciones de verano". Asimismo, ha reclamado "el cumplimiento de la normativa preventiva para el uso de maquinaria, la necesidad de acotar las zonas de tránsito de los trabajadores, una correcta señalización y la presencia de recursos preventivos que eviten que se ocasionen este tipo de tragedias".

Además, Tirado ha sentenciado que "el cumplimiento de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales no es un mero trámite, sino la diferencia entre la vida y la muerte para muchas personas". Por ello, ha insistido en que la organización sindical estará "muy pendiente de la investigación de este caso y pedirá que se depuren todas las responsabilidades en el caso de que existan".

ALERTAN ANTE UNA "SITUACIÓN DRAMÁTICA"

El secretario de Salud Laboral de UGT Andalucía, Pablo Sánchez Villegas, ha afirmado que la siniestralidad laboral no es una estadística, es una tragedia que se repite cada día" y ha exigido "medidas urgentes, planes de seguridad vial en las empresas, más recursos para la Inspección de Trabajo y para la Fiscalía de Salud Laboral".

El representante sindical ha insistido en que "no vamos a mirar hacia otro lado" y ha anunciado que se personarán "como acusación popular en cada caso de muerte o accidente grave", subrayando que "cada trabajador tiene derecho a volver a casa" y que "quien no cumpla la ley, que responda".

Por su parte, la secretaria general de CCOO de Andalucía, Nuria López, ha denunciado una situación "dramática" de siniestralidad laboral en la comunidad autónoma, donde "cada tres días fallece un trabajador en su puesto de trabajo cuando va a ganarse la vida".

En un audio remitidos a los medios, López ha exigido medidas contundentes al Gobierno andaluz, al que ha criticado por estar ausente cuando se producen accidentes laborales. "Necesitamos que se tomen medidas contundentes ya y queremos escuchar al Gobierno andaluz, que ni está ni se le espera cuando hay un accidente laboral", ha manifestado la dirigente sindical, quien ha recordado la responsabilidad de las administraciones de controlar el cumplimiento de la normativa por parte de las empresas.

El sindicato ha reivindicado "mayor inspección" de los incumplimientos de las empresas, señalando que muchos accidentes "son evitables con medidas preventivas". "Cuando no hay un compromiso de las empresas para ver la prevención como una inversión en la vida de sus plantillas, hay que establecer medidas contundentes de fiscalización, control y ejecución de sanciones", ha concluido Nuria López.

Asimismo, la secretaria de Seguridad, Salud Laboral y Formación de CSIF Andalucía, Pilar González, ha remarcado "la necesidad y la importancia" de la prevención de los accidentes laborales, el cual "no solo consiste en la dotación de medios, sino también en informar a los trabajadores para que puedan desarrollar sus actividades laborales con las mayores garantías de seguridad", según ha explicado.

"La siniestralidad laboral no solo se mide en daños visibles, sino también en todos aquellos accidentes y enfermedades profesionales o producidos por el desarrollo de la actividad laboral, como son los riesgos psicosociales, la sobrecarga crónica, el estrés, las enfermedades mentales y emocionales por razones de acoso, agresiones a profesionales o la exposición a agentes biológicos o tóxicos", ha expuesto González.

La responsable de CSIF-A ha reiterado que "se está corriendo el riesgo de considerar normales o habituales algunas de estas circunstancias", cuando en realidad "son un serio peligro y un ataque a la salud laboral de trabajadores". Por ello, la central sindical ha manifestado que se debe hacer un llamamIento para que todos los profesionales hagan "un uso responsable y continuado" de los medios de seguridad que hay al alcance, "evitando así riesgos y exposiciones innecesarias".

Por último, González ha destacado la importancia de que los trabajadores denuncien "situaciones en las que se estén viendo sometidos a realizar sus funciones laborales sin los debidos medios de seguridad", ya sea en la Administración pública como en el ámbito de la empresa privada.