PROSTITUCIÓN

Sofía Acedo dice que el PSOE "no puede liderar una ley contra la prostitución" por casos como los de a Ábalos y Koldo

La coordinadora nacional de Igualdad del PP, la diputada melillense Sofía Acedo Reyes, ha vuelto a cargar con dureza contra el Gobierno de Pedro Sánchez y ha manifestado que "el PSOE no puede liderar una ley contra la prostitución cuando está en el centro de sus tramas de corrupción", haciendo en referencia los casos que afectan presuntamente al ex ministro José Luis Ábalos y su ex asesor Koldo García.

Onda Cero Sevilla