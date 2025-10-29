Los Romeros de Alanís abren un nuevo establecimiento en la avenida de Luis Montoto

Los Romeros de Alanís, la firma sevillana especializada en productos derivados del cerdo ibérico de bellota, continúa su expansión en la ciudad con la apertura de un nuevo establecimiento en la avenida de Luis Montoto.

La nueva abacería en Luis Montoto se suma a la tienda original en Nervión y la abacería de los Bermejales, ofreciendo no solo la venta directa de productos, sino también la experiencia de disfrutar de sus embutidos y tapas en el propio local con una variada selección de productos y tapas, combinando los clásicos de la charcutería con preparaciones más elaboradas.

Con esta nueva apertura en Luis Montoto, Los Romeros de Alanís refuerzan su compromiso por acercar la excelencia del cerdo ibérico de bellota al consumidor urbano.