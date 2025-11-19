SUCESOS

Robo esta madrugada en una tienda de móviles en la calle Asunción

Los ladrones, habrían utilizado un pie de hormigón para vayas de obra, con el que han roto el escaparate para poder entrar en el interior del comercio. Todavía no han trascendido más datos de este robo.

Juancho Fontán

Sevilla |

Estado en el que ha quedado el escaparate del comercio
Estado en el que ha quedado el escaparate del comercio | Onda Cero Sevilla

Registrado un robo la madrugada de este miércoles en una tienda de telefonía móvil de la calle Asunción en el barrio de Los Remedios.

Un redactor de Onda Cero ha pasado esta mañana por la zona, y ha podido comprobar el estado en el que ha quedado la tienda, tal y como se ve en la foto que acompaña a esta noticia.

El ladrón o ladrones, habrían utilizado un pie de hormigón para vallas de obra, con el que habrían roto el escaparate para poder entrar en el interior del comercio.

Todavía no han trascendido más datos de este robo.

