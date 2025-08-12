El PSOE de Lora del Río denuncia la "turbidez inaceptable" del agua y exige explicaciones al alcalde

Así se ha pronunciado en sus redes el secretario general del PSOE de la localidad, Francisco Carrasco, quien ha asegurado que "no hay averías registradas y la Presa de José Torán está en máximos históricos para estas fechas". Además, ha criticado que "desde el mes de junio se vienen sufriendo episodios leves, pero el equipo de gobierno no tiene constancia, eso nos respondieron en pleno", ha recordado.

Al hilo de lo anterior, ha recordado que se subió el recibo del agua "un 400% prometiendo inversiones para mejorar el servicio y que a principios de año todo estaría arreglado". "Ni una cosa ni la otra, sigue el agua turbia y no dan explicaciones", ha afeado

Ante ello, Carrasco se ha preguntado "¿qué están haciendo con el dinero recaudado para inversiones?". "Las imágenes y los vídeos de los vecinos son muy claros", por lo que el dirigente socialistas ha exigido "respuestas transparencia y actuaciones inmediatas". "No podemos seguir pagando más para recibir menos", ha concluido.