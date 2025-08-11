Prisión provisional sin fianza para la pareja detenida por el tiroteo en Las Cabezas

Según han confirmado fuentes del caso, el juzgado de guardia de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia número 1 de Lebrija (Sevilla) decretó la prisión provisional para la pareja a la que se le atribuyen un delito de asesinato, dos delitos de tentativa de homicidio y un delito de tenencia ilícita de armas.

El tiroteo, el cual se saldó con la muerte de un joven de 30 años y con tres detenidos, también dejó a otros dos heridos. Según había confirmado la Guardia Civil, el fallecido había sido herido de bala durante la reyerta. El incidente se produjo en un bar de la localidad, concretamente en la zona de la Plaza Mártires del Pueblo. En el establecimiento tuvo lugar la pelea que, a los pocos minutos, quedó disuelta.

No obstante, pasada una media hora, una de las familias involucradas en la pelea, volvió al lugar de los hechos y se produjeron entonces los disparos. En la trifulca están involucradas familias de Las Cabezas y de otro municipio cercano, según ha confirmado el alcalde de la localidad, José Solano, en declaraciones a Canal Sur Radio recogidas por Europa Press.

Los agentes del Instituto Armado que se desplazaron hasta el lugar de los hechos encontraron a un hombre con un impacto de proyectil en la cabeza y a otros dos familiares heridos igualmente por arma de fuego. Los servicios médicos asistieron a los heridos y el hombre con un disparo en la cabeza, en estado crítico, ha sido trasladado al Hospital Virgen del Rocío.

En una atención a medios de comunicación, el subdelegado del Gobierno, Francisco Toscano, ha descartado que "inicialmente el suceso pueda estar vinculado a un ajuste de cuentas por tráfico de drogas", apuntando que "se ha tratado de una reyerta, de la que no hay información sobre si existe una rencilla previa".