Mueren dos personas en un tiroteo en un bar de Carmona (Sevilla)

Dos personas han muerto y al menos otra ha resultado herida la tarde de este sábado en un tiroteo registrado en un bar de la urbanización Los Nietos del municipio de Carmona (Sevilla).

El servicio de Emergencias 112 de Andalucía recibió hacia las 16:45 horas varios avisos por un tiroteo en la calle Azahar de la citada urbanización, según informa la Agencia EFE. Los testigos indicaban que una persona "había sacado un rifle y había disparado contra un bar" y que, como consecuencia de los hechos, dos o tres personas estaban en el suelo.

Desde el 112 se ha dado aviso a Emergencias Sanitarias 061 y a la Guardia Civil, que ha iniciado una investigación para esclarecer lo sucedido.

Por el momento no se conoce la identidad de las víctimas ni de la persona herida. Según recoge la citada agencia, dos personas llegaron con escopetas al bar de José, ubicado en una urbanización de zona rural entre el municipio de Carmona y el aeropuerto de Sevilla.

Una de las personas que estaba en el bar se interpuso en su camino y recibió un disparo que ha acabado con su vida, mientras el otro fallecido es el dueño del bar, según han señalado los vecinos.

Al parecer, los presuntos autores de los disparos, que habrían huido hacia Sevilla, son conocidos en esa urbanización, donde tienen una casa, aunque al parecer vivían en el Polígono de San Pablo de la capital sevillana.