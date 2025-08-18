Montero acusa al PP de "echar balones fuera" ante incendios para culpar al Gobierno: "Ese no es el camino"

"Ese no es el camino", ha afirmado Montero en declaraciones a los medios durante una visita al Ayuntamiento de Rota (Cádiz), advirtiendo que los ciudadanos "no entienden que ante las llamas, ante el agua --en alusión a la dana de Valencia--, en vez de estar trabajando codo con codo, remando en la misma dirección, algunos anden permanentemente confrontando y perdiendo el tiempo y energía en intentar reprochar y echar la culpa a otros".

Tal y como ha recordado el Gobierno de España "desde el minuto uno, desde el 2 de agosto", puso "todos los medios disponibles" al servicio de las comunidades autónomas, tal como establece la legislación, y que son estas las responsables de "decidir si hay una circunstancia que no puedan controlar y que el mando pase al Gobierno de España, cosa que no ha ocurrido".

"Si las comunidades autónomas creen que tienen que activar el nivel 3, aquí está el Gobierno de España", ha manifestado Montero, quien ha indicado que "respetan" la declaración del nivel 2 de emergencias y que no obstante se han puesto "todos los medios de España al servicio del mando del presidente autonómico", que es quien dirige la operación.

En esa línea, ha indicado que para el Gobierno es "importantísimo respetar esa situación" para que "no haya confusión y no haya ningún tipo de distracción respecto a lo importante", que es "apagar las llamas".

NEGACIONISMO CLIMÁTICO

"Es muy importante que seamos conscientes de que el negacionismo climático del que alardean algunas formaciones políticas de derecha quita vida, mata a las personas y sobre todo genera una ola de tragedia, de sufrimiento como el que están viviendo tantos conciudadanos, y con ello el resto de los españoles y de las españolas", ha lamentado la vicepresidenta primera, que ha trasladado el apoyo del Gobierno para "frenar esa ola de fuego que está arrasando nuestro país", advirtiendo que ante el cambio climático hay que "prestarle atención" para acometer labores de prevención de incendios durante el invierno.

"Lo que no se hace durante el invierno no se puede hacer durante el verano. Si no se actúa en la prevención de los incendios, cuando el incendio se desata es muy difícil frenarlo a tiempo", ha argumentado.

A este respecto, ha explicado que según la Unidad Militar de Emergencia (UME), "las condiciones climatológicas están superando cualquier previsión que se pudiera tener con antemano", y que "no ha habido nunca en la historia de nuestro país una virulencia tan fuerte de los incendios, y por eso hay que estar muy atentos a lo que está implicando el cambio climático".

"Esto no es el futuro, esto no es algo que va a venir, es algo que está aquí, nos está afectando en forma de agua y en forma de fuego y de otras condiciones climáticas", ha advertido.

Además, ha hecho un llamamiento a las comunidades autónomas para que "cumplan y ejerzan su tarea" en relación con la Ley de bomberos forestales que aprobó el Gobierno de España y que implica "un reconocimiento" a estos servidores públicos, mejorando sus condiciones laborales y sus condiciones salariales, porque "no puede ser que aquellos que se juegan la vida estén en condiciones precarias en relación con su trabajo".

Así, ha apuntado que "necesitamos que sean personas motivadas, que encuentren también su vocación en relación con la extinción de incendios en unas condiciones adecuadas", dirigiéndose a la Junta de Andalucía y al resto de territorios autonómicos para que "aplique la ley para mejorar las condiciones de este colectivo".

Preguntada sobre las voces críticas contra la actitud del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ante estos incendios, la vicepresidenta ha defendido su actuación, asegurando que "ha estado encima, vigilando y monitorizando cómo se encontraba el desarrollo" de estos incendios forestales y poniendo a disposición de las comunidades autónomas "todos los recursos disponibles que tiene el Gobierno de España".

"El presidente, desde el minuto uno, ha estado, estará y está presente en cómo se está derivando toda esa lucha", ha declarado, apuntando a que "todos a una tenemos que vencer al fuego", y señalando que la crítica política, "que siempre hay que admitirla en cualquier caso, no puede distraer de que todos los esfuerzos se pongan a disposición de los ciudadanos".

Continuando con eso, ha avanzado que ya habrá "tiempo en el futuro de poder aclarar las responsabilidades de cada uno".

También ha recordado que se puso encima de la mesa la invitación a un pacto de Estado que permita prevenir situaciones como estos incendios y hacer "una coordinación efectiva" del conjunto de las administraciones.