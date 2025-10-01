Matan a un hombre en una casa de Palmete

La Policía investiga un nuevo asesinato en Sevilla. Un hombre de 42 años ha aparecido muerto a primera hora de esta mañana en el barrio de Palmete de la capital.

Los servicios de emergencia han recibido un aviso a las seis de esta mañana de que un hombre estaba inconsciente en el suelo con una hemorragia en la cabeza.

Los hechos han ocurrido en una casa de la calle Las Cabezas de San Juan, y según las primeras hipótesis, el hombre murió tras recibir un golpe en la cabeza con un objeto contundente.

La Policía Nacional está investigando este homicidio y ha realizado una inspección ocular de la vivienda en la que se ha cometido el crimen.

Sobre las diez y media se ha procedido al levantamiento del cadáver que ha sido trasladado al Instituto de Medicina Legal de Sevilla, donde se le va a hacer la autopsia.

Estamos ante un nuevo asesinato, el segundo en los últimos días tras el crimen machista de Sevilla Este, cuyo presunto asesino entrará en la cárcel una vez que salga del hospital donde sigue ingresado y custodiado por la Policía. El Juzgado ha ordenado su ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza.