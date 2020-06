Llamamiento a los aficionados para que no acudan al estadio ni a los hoteles porque aún hay riesgo de contagios

600 policías en el derbi de "alto riesgo"

Aún rige el estado de alarma y aunque la pandemia está controlada en Sevilla, las autoridades recomiendan continuar con las medidas de prevención. Por ese motivo, no habrá público en el primer partido con el que regresa la liga: el derbi Sevilla-Betis. Ha sido declarado por Antiviolencia de alto riesgo, así que 600 policías velarán por la seguridad a las afueras del Sánchez Pizjuán. El Subdelegado del gobierno, Carlos Toscano, hace un llamamiento a los aficionados para que no acudan ni a los hoteles de concentración ni al estadio Ramón Sánchez Pizjuán porque aún hay riesgo de contagios. "Tenemos que aprender a animar a nuestros clubs de otra manera, a través de las redes sociales o por cualquier otro medio, pero lo que no podemos bajo ningún concepto es poner en peligro un rebrote o contagios". Una buena opción para disfrutarlo es sin duda la radio: a partir de las 7 de la tarde Onda Cero Andalucía les ofrecerá un programa especial con toda la información, interesantes entrevistas y el mejor fútbol. ‘La brújula del deporte andaluz’ celebra la vuelta del campeonato nacional de liga en España con el derbi Sevilla FC – Real Betis. Dirigido y presentado por Carlos Hidalgo, este programa especial forma parte de la iniciativa ‘Onda Cero. Construimos futuro contigo’.