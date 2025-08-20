La Junta inicia los trámites para financiar 92 viviendas nuevas y mejorar otras 512 en Martínez Montañés

Según ha comunicado la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda en una nota, el Gobierno andaluz ya tenía garantizada la financiación de la primera fase de la intervención, dotada con casi cinco millones de euros procedentes de fondos propios y fondos europeos Feder a través de la Estrategia Regional Andaluza para la Cohesión e Inclusión Social (Eracis).

Esta primera fase, ya en marcha y cuyos contratos se licitarán entre este año y 2026, permitirá construir 30 nuevas viviendas públicas en un edificio clausurado; rehabilitar otras 80 viviendas --reforma de cocinas y baños, sustitución de redes de abastecimiento, saneamiento y electricidad y reparación de pavimentos--; acometer otras actuaciones en las zonas comunes de 432 viviendas y dotar de nuevos espacios públicos, como instalaciones deportivas.

Por otro lado, el Plan Vive en Andalucía de vivienda 2020-2030 de la Junta ha establecido las Áreas de Regeneración Urbana y Accesibilidad (ARUA) para coordinar y desarrollar actuaciones integrales de rehabilitación, regeneración y renovación urbana, en ámbitos urbanos que atienda a población en riesgo de exclusión social.

En esta línea, la delimitación del ARUA de Martínez Montañés publicada en el BOJA, permitirá al Gobierno andaluz, entre otras cuestiones, obtener nuevas vías de financiación de cara a la segunda fase. Por ejemplo, se podrá acoger al programa de ayudas de erradicación de zonas degradadas, el chabolismo y la infravivienda con cargo al Plan Estatal de Vivienda 2022-2025.

Asimismo, como ya explicó en julio la consejera de Fomento, Rocío Díaz, esta segunda intervención se centra en los conjuntos cinco y seis de la barriada y consistirá en la construcción de otras 62 viviendas, mediante la intervención integral de tres bloques, actualmente clausurados, con una inversión estimada de más de ocho millones de euros.

Las viviendas resultantes se destinarán a familias cuyos hogares actuales sufren un "avanzado estado de deterioro" e incumplen los requisitos adecuados de habitabilidad. Estos edificios serán demolidos una vez se efectúe el traslado de los vecinos a las nuevas viviendas.

Para culminar este proyecto, se realizarán las modificaciones urbanísticas "necesarias" para transformar esos espacios resultantes en zonas verdes abiertas a la carretera de su Eminencia, de acuerdo con el protocolo firmado entre la Junta y el Ayuntamiento de Sevilla.

Finalmente, la consejera ha destacado que "se están cumpliendo de forma escrupulosa los plazos de un plan que supondrá una oportunidad para los vecinos del barrio", a lo que ha añadido que "este ambicioso proyecto permitirá la transformación urbana de un barrio que avanzará hacia una mayor cohesión social".