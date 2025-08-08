La Junta destina 60,2 millones a la actualización del precio de plazas concertadas para dependencia tras subir un 4,5%

Esta actualización del precio por plaza concertada y convenida tiene un impacto económico de 29 millones de euros para 2025; 17 millones destinados a las plazas de atención a personas mayores y doce millones a las plazas para personas con discapacidad. La estimación del impacto en 2026, bajo la premisa de una tasa de reposición del 100% respecto al cierre de 2025, asciende a 31,2 millones.

De esta forma, el Gobierno andaluz vuelve a subir la financiación para el sector de la dependencia de Andalucía con un incremento del 4,5% del precio de la plaza concertada y convenida en los centros de día y centros residenciales, tanto para personas mayores como para personas con discapacidad en situación de dependencia, tal como ha confirmado la Junta en una nota de prensa.

Por lo tanto, el impacto en el periodo 2025-2026 suma un total de 60,2 millones. Con este nuevo incremento del precio de la plaza en centros de día y residencias, que forma parte de las acciones del Gobierno andaluz para reforzar el sistema de la dependencia de Andalucía, la subida del precio/plaza se sitúa entre el 26% y el 32% en función del tipo de centro desde el año 2019. Esta medida supone un nuevo refuerzo del sistema de dependencia andaluz, el mayor del país, que atiende a más de 300.000 personas beneficiarias.