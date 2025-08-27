La Junta destaca su inversión y medios ante incendios y avisa de que el riesgo de tenerlos sigue "extremo" en septiembre

Así lo ha puesto de relieve el consejero en una entrevista en Canal Sur Radio, recogida por Europa Press, en la que ha subrayado que el verano de este año 2025 ya se preveía como "uno de los más difíciles" en materia de incendios "porque había llovido mucho" en meses anteriores, "la masa forestal había crecido" y, posteriormente, "las olas de calor han hecho que el calentamiento" de la superficie aumente el "riesgo" de fuegos.

El consejero ha subrayado que en Andalucía se contabilizan "243 intervenciones más que el año pasado en materia de incendios forestales", hasta sumar un total de 672, si bien ha valorado que, de ellas, "hemos logrado que 530 se queden simplemente en conatos", algo que ha agradecido al "gran trabajo de los profesionales del Plan Infoca y de todos los dispositivos que están adscritos a las agencias de emergencia, y a la colaboración de los cuerpos de seguridad".

Sanz ha precisado asimismo que el número de hectáreas afectadas por incendios en este tiempo en Andalucía asciende a 5.129, de las que 3.781 lo son de matorral, por lo que "no hemos tenido que afrontar prácticamente ningún riesgo hacia especies naturales protegidas ni, desde luego, sobre condiciones medioambientales que se hayan visto seriamente afectadas y que sean de alto nivel ecológico".

Pero "eso no quiere decir nada", porque "en cualquier momento se puede tener un incendio", ha querido subrayar Antonio Sanz, que en ese sentido ha remarcado que "la situación de riesgo en septiembre es también máximo, extremo", y en la medida de que el calor continúe, en octubre también es "muy alto".

"EN EMERGENCIA, EL RIESGO CERO NUNCA EXISTE"

Tras subrayar en esa línea que "en emergencia el riesgo cero nunca existe", y que "siempre podemos tener una gran emergencia" ante la que "lo importante es estar preparado, saber planificar y reaccionar", el consejero ha calificado de "vital" la acción en "los primeros momentos" desde que se detecta un incendio, y al respecto ha subrayado que "Andalucía dispone del mayor dispositivo de lucha contra incendios de toda España", con 4.700 bomberos forestales, que son más que los 3.500 efectivos con los que cuenta la Unidad Militar de Emergencias (UME), según ha puesto de relieve.

Sanz ha valorado también que el dispositivo andaluz cuenta con "40 medios aéreos", así como que ha visto renovada su flota, "se han mejorado las condiciones y se ha invertido muchísimo en infraestructuras y mejora del Plan Infoca", con "250 millones de euros de inversión en estos últimos años".

Así, ha valorado que la Junta ha "duplicado" su inversión en el Plan Infoca "desde que gobierna Juanma Moreno", teniendo en cuenta que el anterior Gobierno del PSOE-A "redujo un 12%" su aportación al dispositivo, que ahora cuenta con "el mayor presupuesto de su historia", de 257 millones de euros en estos momentos, de los que el 57% se destina a prevención, ha detallado.

Preguntado por la UME y su funcionamiento, el consejero ha defendido que es "un dispositivo excepcional" conformado por profesionales correspondientes a las Fuerzas Armadas que son "un lujo para este país", pero a la que no ha tenido que recurrir Andalucía este verano por el número de profesionales con los que cuenta el Plan Infoca, según ha agregado. No obstante, el consejero ha apuntado que "a lo mejor" habría que "fortalecer" y "también flexibilizar los mecanismos de activación de la UME" para las comunidades autónomas que necesiten de sus servicios.

MEDIOS DEL PLAN INFOCA

Tras destacar también la puesta en marcha este año de la nueva Agencia de Seguridad y Gestión Integral de Emergencias de Andalucía (EMA), "la mayor agencia que hay en España en materia de emergencias" actualmente, el consejero ha destacado igualmente que en esta comunidad se van a "poner en marcha dos unidades nuevas importantes en la lucha contra el fuego", que se traducen, por un lado, en "una unidad de maquinaria pesada dedicada a la preparación del terreno, el mantenimiento de cortafuegos o acceso a puntos de aguas, caminos, además de a las tareas de extinción y remate en incendios forestales".

Y, por otro lado, en "una unidad de fuego técnico, una brigada especializada centrada en implementar tanto operaciones de extinción, cortafuegos o remates perimetrales, como también las labores que hay que hacer de reducción de riesgo", ha detallado el consejero, quien también ha reivindicado que el Gobierno andaluz "ha renovado el 75%" de los vehículos autobombas y "muchos" de los Centros de Defensa Forestal (Cedefo) que estaban "en un estado deplorable" cuando el PP-A llegó a la Junta, además de que "ha construido diez 'subCedefo'".

Además, ha remarcado que "trabajamos por mejorar las condiciones de trabajo" de los efectivos del Infoca, y al respecto ha destacado que se han sacado "306 plazas de oferta de empleo público, algo que no se había hecho en la última década", y "se contrata ahora los 365 días del año" para que "se pueda trabajar en prevención todo el año".

El consejero ha concluido poniendo de relieve que Andalucía es "la comunidad autónoma que más ha invertido" en materia de incendios forestales y viene trabajando desde hace "muchos años en planificar, en prevenir y, por supuesto, en ordenar y mejorar las condiciones de trabajo de nuestros profesionales", y ha valorado que, aunque "hay cosas por hacer" y "hay que seguir mejorando", y que no se puede "evitar que se pueda producir un gran incendio, sí se planifica para que las consecuencias de esos incendios sean las menores posibles", ha finalizado Antonio Sanz.