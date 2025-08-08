Interceptan en la A-66 a un conductor en sentido contrario y que dio positivo en cocaína y THC

Según ha informado el cuerpo de seguridad en un comunicado, a raíz de estos hechos, agentes de la Agrupación de Tráfico llevaron a cabo el protocolo de actuación ante situaciones de estas características, emitiendo desde el vehículo oficial señales acústicas y luminosas hasta alcanzar y neutralizar al vehículo para que detuviera la marcha y con ello evitar un peligro latente que de forma inminente existía con la posibilidad de un siniestro vial.

Una vez identificado el conductor, un varón septuagenario, se le realizó la prueba de alcoholemia y presencia de drogas en el organismo con resultado positivo en cocaína y THC.

Finalmente, la intervención llevada a cabo por el Destacamento de Tráfico de San Juan de Aznalfarache ha concluido con la investigación del conductor como presunto autor de un delito contra la seguridad vial.

Así las cosas las diligencias de este caso han sido puestas a disposición de la Autoridad judicial competente.