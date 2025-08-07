El Ingreso Mínimo Vital ha llegado en julio a más de 737.000 personas en Andalucía

Desde la puesta en marcha de este "escudo social" en 2020 para atender las necesidades básicas de la población más vulnerable, esta prestación ha llegado a 1.008.060 andaluces, de los que 426.338 son menores, según los datos facilitados por el Gobierno en una nota de prensa.

En la comunidad, los hogares monoparentales a los que alcanza la ayuda ascienden en julio a 42.622 y las unidades de convivencia que perciben el complemento específico de ayuda a la infancia (CAPI) suman 174.095. Respecto a julio de 2024, el alcance del IMV se ha incrementado en un 17,23% en Andalucía al haber 34.884 prestaciones activas más que hace un año.

En el conjunto del país, el IMV ha llegado en julio a 752.469 hogares en los que viven 2.299.000 personas. Este mes, hay 112.501 prestaciones activas más que las que había hace un año en este mismo periodo, lo que supone un incremento del 17,6%.

En cuanto a la evolución de los beneficiarios, en julio de 2025 se contabilizan 370.570 beneficiarios más que los registrados en este mismo mes de 2024 (+19,2%). Tanto por el perfil de los titulares como de los beneficiarios, podemos decir que el IMV tiene un marcado perfil femenino, donde el 67,8% de los titulares (509.970) y el 53,5% de los beneficiarios son mujeres, en concreto, 1.229.040.

El 41,2% de los beneficiarios son niños y adolescentes, 947.903 en toda España, por lo que se da respuesta a uno de los objetivos principales del IMV que es combatir la pobreza infantil. En julio, en más de dos tercios de los hogares cubiertos por el IMV conviven menores de edad, en concreto el 69%. En total, hay 519.011 hogares con menores, de los que 129.655 son monoparentales, es decir, se constituyen por un solo adulto (normalmente mujer) que está a cargo de menores.

"Más de 129.000 hogares monoparentales están recibiendo el Ingreso Mínimo Vital. En la mayoría, hay una mujer al frente y menores a su cargo. La prestación supone una palanca esencial en un momento difícil de sus vidas, cuando sostener una familia sola implica un esfuerzo enorme. El IMV contribuye a dar estabilidad y seguridad a estas madres y a sus hijos e hijas, reconociendo su realidad y acompañándolos donde más lo necesitan", ha valorado la ministra Elma Saiz.

Una de las principales herramientas de lucha contra el riesgo de pobreza infantil es el complemento de ayuda para la infancia (CAPI), que forma parte del Ingreso Mínimo Vital. Este mes, el IMV con este complemento ha llegado a 527.071 unidades de convivencia. Esta modalidad de IMV supone una ayuda de 115 euros por hogar al mes en el caso de niños de 0 a 3 años; de 80,5 euros al mes por cada niño entre 3 y 6 años; y de 57,5 euros al mes por cada menor de entre 6 y 18 años. La cuantía media del complemento en julio ha sido de 67,7 euros por cada menor y de 124,6 euros por hogar con menores.

Desde su puesta en marcha, el IMV ha llegado a 1.068.719 hogares del país y beneficiado a 3.176.036 personas, de los cuáles 1,37 millones son niños, niñas y adolescentes, el 43,3% del total. "En estos cinco años de vigencia, el Ingreso Mínimo Vital ha demostrado ser una herramienta eficaz e imprescindible para reducir la pobreza extrema y la desigualdad, especialmente entre niños, niñas y adolescentes. Detrás de cada dato hay una vida, un hogar que se apoya en esta ayuda para mirar al futuro con un poco más de certeza", asegura Saiz.

Se cumplen cinco años desde la creación del IMV, en los que la Seguridad Social ha destinado 16.204,7 millones de euros al abono de las nóminas de esta prestación, de los que más de 4.700 millones de euros corresponden a Andalucía.