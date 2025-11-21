Imagina Advertising gana por segundo año consecutivo el Agripina Internacional con la campaña “Bienal de Pontevedra”

Después de haber obtenido este mismo galardón en la edición anterior de los Premios Agripina, Imagina Advertising consigue consolidar su posición como agencia creativa de referencia, no solo en el ámbito nacional sino internacional. En 2024 ya fue destacada por su trabajo como agencia de comunicación europea para la empresa de alimentación animal Inaba, situando el talento sevillano en el mapa de la publicidad

global.

Este nuevo premio, obtenido gracias a su labor en la campaña de la Bienal de Pontevedra para la Diputación de Pontevedra, demuestra una vez más la capacidad de la agencia para afrontar proyectos de gran calado, con proyección internacional y un alto nivel creativo.

Sobre la campaña ganadora

La Bienal de Pontevedra, tras 15 años de ausencia, vuelve con fuerza como un evento cultural de alcance internacional: más de 60 artistas de 28 nacionalidades participan en su edición 32, y la ciudad se convierte en escenario y protagonista de la exposición.

El trabajo de Imagina Advertising para la Bienal de Pontevedra se articuló en torno a un concepto creativo central: “Art is Back”, una idea concebida para anunciar con fuerza el regreso de la Bienal tras quince años de ausencia e impulsar su reencuentro con la

ciudadanía.

A partir de esta idea desarrolló la identidad visual completa del evento y su aplicación a todos los soportes expositivos y urbanos. La campaña se completó con fotografía y un spot audiovisual que conectan el arte contemporáneo con la vida cotidiana de

Pontevedra.

Este reconocimiento no solo premia el diseño y la estrategia, sino también el impacto de la campaña en la ciudad anfitriona, su identidad cultural y la visibilidad internacional del evento.

Qué representa para Imagina Advertising

Para Imagina Advertising, ganar por segundo año consecutivo el Agripina Internacional supone la consolidación de su posición como agencia con proyección global, capaz de llevar desde Sevilla proyectos creativos a escala internacional. Este reconocimiento

actúa además como un impulso para seguir innovando y asumir nuevos retos, manteniendo siempre la identidad y raíces locales que caracterizan a la agencia.

El galardón refuerza la confianza de clientes actuales y futuros, que encuentran en Imagina un aliado premiado y avalado por jurados especializados. Al mismo tiempo, representa un motivo de orgullo para Sevilla, que ve cómo una empresa andaluza continúa creciendo y destacando en el ámbito de la creatividad internacional.