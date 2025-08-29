Los hosteleros sevillanos alertan de una caída de facturación de hasta el 15% en el verano de 2025

Según ha comunicado la entidad en una nota, una de las "principales" causas de este retroceso reside en la caída del turismo nacional. "Los visitantes procedentes de diferentes puntos de España han reducido tanto sus estancias como su gasto medio, afectando de forma directa a la caja diaria de numerosos establecimientos", han señalado.

A ello se suma un "cambio" en los hábitos de gasto del turismo internacional. Aunque Sevilla y su provincia mantienen "un flujo significativo de visitantes extranjeros, el encarecimiento de los precios de los alojamientos ha llevado a que una parte importante del presupuesto se destine a la estancia, en detrimento del gasto en restauración".

En este sentido, los hosteleros han subrayado que "no faltan visitantes, pero el gasto se concentra en dormir y menos en disfrutar de la oferta gastronómica".

Otro de los elementos que han condicionado la campaña estival ha sido la prolongación de episodios de altas temperaturas, una circunstancia que "ha promovido para muchas personas un confinamiento climático", por lo que han reducido las salidas durante el día y han concentrado el consumo en las últimas horas de la noche.

Asimismo, los hosteleros han apuntado a la desaparición del "efecto rebote" experimentado tras la pandemia. Durante meses, tanto los propios sevillanos como los turistas "incrementaron su gasto en ocio, una tendencia que ha ido disminuyendo desde el pasado año y cuyo impulso comienza a desvanecerse".

Finalmente, y pese a este contexto, la asociación ha recordado que Sevilla "continúa siendo un destino turístico de primer orden gracias a su riqueza cultural, patrimonial y gastronómica". No obstante, ha advertido de que el actual escenario de descenso en la facturación y de incremento de costes "obliga a los negocios a replantear estrategias para mantener su rentabilidad".