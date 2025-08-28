Hallado un mosaico romano en Écija un mosaico romano "excepcional" de "gran valor histórico"

Según ha informado a Europa Press el arqueólogo municipal de Écija Sergio García-Dils la estancia corresponde a un 'oecus', un salón que cumplía funciones de comedor y recibidor, dentro de una vivienda situada en el punto más alto de la antigua Astigi, y considerada por el arqueólogo como la "más monumental y rica" de las que se han excavado hasta el momento.

García-Dils ha comentado que el hallazgo se produjo en junio y ha sido objeto de estudio durante los meses de julio y agosto. Hace dos días, el equipo que dirige el arqueólogo municipal Sergio García-Dils entregaba un primer informe tras una restauración preliminar. En la investigación han participado especialistas de la Universidad Autónoma de Barcelona, en virtud de un convenio de colaboración, con un equipo de quince arqueólogos y restauradores.

Más allá de su "tamaño y calidad", el mosaico aporta información "clave" sobre la distribución y el programa decorativo de la casa. Según ha concretado García-Dils, el recorrido por la vivienda "estaba concebido de forma escenográfica, pues el visitante debía atravesar primero un patio ajardinado con mosaicos antes de acceder a este salón, donde por primera vez se documentan cornisas monumentales de estuco decorado en combinación con el pavimento musivo y fragmentos de pintura mural".

El mosaico, de "cuidada composición geométrica", enmarca ocho recuadros: algunos de ellos con representaciones antropomórficas de las estaciones del año y otros con aves. Entre estas últimas se conservan casi completas la primavera y el verano, además de una perdiz y una pareja de faisanes.

La vivienda, conocida desde 2001 y objeto de varias campañas de excavación en 2015 y 2017. Para García-Dils, la importancia del hallazgo reside en poder "completar la lectura de los espacios y entender cómo funcionaba esta residencia palaciega en su conjunto".