Guillena recuerda la prohibición de baño en Los Lagos del Serrano tras el ahogamiento de un joven este domingo

Desde el Ayuntamiento se ha insistido en esta prohibición en una nota de prensa tras el suceso ocurrido este pasado domingo 17 de agosto, cuando se ahogó un hombre de 34 años, cuyo cuerpo fue encontrado el lunes por el Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS) de la Guardia Civil.

El alcalde de Guillena, Lorenzo Medina, ha señalado que el Ayuntamiento recuerda a los vecinos cada inicio de verano "la prohibición de baños que trasladan también los gestores del lago", en este caso Endesa. Ha lamentado que este suceso "sirve para recordar una vez más" que el baño en este entorno "es muy peligroso".

Lorenzo Medina ha insistido en "la peligrosidad que supone el baño en pantanos o en este lago por las características que tiene", sobre todo para gente que no conoce el lugar, y ha señalado que Endesa "regula las subidas y bajadas del nivel del pantano", de modo que, en ocasiones, "aumenta su peligrosidad".

Los Lagos del Serrano es un paraje forestal ubicado en las estribaciones de Sierra Morena, que tiene un carácter único y que de manera ordenada, con responsabilidad y respeto al medio ambiente y a los equipamientos y propiedades de los vecinos y vecinas de la zona puede representar un lugar ideal para compartir tiempo y naturaleza. Es un paraje natural protegido y las normas del espacio "son de obligado cumplimiento".