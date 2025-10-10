Grandes estrellas del flamenco se reunirán cada martes en El ciclo “Café Cantante”

Puerto de Cuba Café del Río acogerá el ciclo Café Cantante, una iniciativa que recupera un concepto muy popular a principios del siglo XX y que reunirá a los mejores artistas del flamenco y el flamenco jazz, como Arcángel, Esperanza Fernández, Rycardo Moreno, Jesús Méndez, Canito, Caracafé, Rocío Luna, David Fernández, Rafael de Utrera o Diego Villegas, algunos de los cuales participaron en la presentación junto al coordinador del ciclo, Manuel Macías; el autor del cartel, el prestigioso artista Fernando Clemente; el delegado de la Junta de Andalucía en Sevilla, Ricardo Sánchez; y el director del Grupo Puerto de Cuba La Raza, Pablo Castilla.

En un formato íntimo, el local del Grupo Puerto de Cuba La Raza, en el Muelle de las Delicias, ofrecerá dos ciclos artísticos todos los martes consecutivos entre el 14 de octubre y el 02 de diciembre a las 20.00 horas. Las entradas tienen un precio de 20 euros y podrán adquirirse a través de la plataforma de venta de El Corte Inglés, elcorteingles.es/entradas

El primer ciclo de flamenco tendrá lugar entre el 14 de octubre y el 4 de noviembre, con conciertos de artistas como Rafael de Utrera, Jesús Méndez, Rocío Luna y David Fernández, con las colaboraciones especiales de Arcángel y Esperanza Fernández.

El siguiente ciclo mostrará formatos y texturas diferentes con guiños al jazz, soul y otras músicas que dialogan perfectamente con el flamenco, entre el 11 de noviembre y el 2 de diciembre. Músicos flamencos como Canito con su último trabajo “The next Bulería” que llega con una formación de seis músicos; Diego Villegas con sus vientos desde Sanlúcar de Barrameda, que presentará su reciente último disco; Caracafé con sus sonidos puros flamencos de las Tres Mil Viviendas y sus guiños al soul, que adquirió en formaciones como Pata Negra, o el vanguardista y a la vez flamenquísimo Rycardo Moreno de Lebrija, nos emocionarán con su talento creativo e interpretativo en un espacio único que inspira a los artistas.

El coordinador del ciclo, Manuel Macías, ha señalado que “recuperamos el espíritu de los famosos cafés cantantes que popularizaron el flamenco y sirvieron de inspiración para lo que hoy conocemos como tablaos. En Puerto de Cuba Café del Río se abre una ventana al flamenco, algo que es admirable”.

El delegado de la Junta de Andalucía en Sevilla, Ricardo Sánchez, ha afirmado que “cuando vi que estaba Manuel Macías en la coordinación y el elenco de artistas que participan no me lo quise perder, porque este ciclo remite a esa época gloriosa de los cafés cantantes y de los artistas. Tiene mucho mérito que desde la iniciativa privada se apueste por fomentar el flamenco”.

El artista Fernando Clemente ha comentado que “como aficionado al flamenco y al jazz y como mi vida es la pintura, me ha resultado muy sencillo hacer este cartel, al ser tres artes antiguos con mucho en común, existe el duende en los tres. El cartel refleja el viento, las formas de una guitarra, el color barroco y velazqueño que remite a la pintura antigua y con el toque de una parte gráfica más actual”.

El director del Grupo Puerto de Cuba La Raza, Pablo Castilla, ha indicado que “es un honor para nosotros contar con este ciclo, un motivo de orgullo, llevaba tiempo con este proyecto en mente y tenemos un cartel impresionante de artistas y contar con Fernando Clemente como autor del cartel es un privilegio. Este formato íntimo le da singularidad y un toque muy especial a este ciclo”.

Todos los conciertos serán a las 20:00 horas, aunque desde las 18:30 horas estarán abiertas las puertas de Puerto de Cuba Café del Río para tomar alguna consumición en la previa, al igual que durante el espectáculo y a la finalización del mismo.

PROGRAMACIÓN (todos los conciertos a las 20:00 horas).

14 octubre: Rocío Luna y Arcángel de artista invitado, con la guitarra de Francis Gómez.

21 octubre: David Fernández con Esperanza Fernández como artista invitada y la guitarra de Juan Anguita.

28 octubre: Rafael de Utrera con el toque de Pepe Fernández.

4 noviembre: Jesús Méndez con el toque de Pepe del Morao.

11 noviembre: Diego Villegas, con Carlos Merino y Javier Ibáñez.

18 noviembre: “Caracafé, junto a Emilio Fernández, Ramón de la Tana y Juani de las Tres Mil.

25 noviembre: Canito junto a "The Donelles", Aroa Fernández y Manuel de la Torre.

2 Diciembre: Rycardo Moreno, con Javier Ceballos y Manuel Moreno.