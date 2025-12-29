Feliciano Fernández presenta su candidatura a hermano mayor de la Esperanza de Triana

Feliciano Fernández González es hermano de la Esperanza de Triana desde hace más de siete décadas, desde el año 1954, y ocupa actualmente uno de los números más antiguos del censo, el nº59. Su vinculación con la Hermandad se remonta a la infancia, siendo bautizado en la pila portátil de San Jacinto a los pies de la Esperanza, habiendo crecido en el entorno de la corporación tanto en su etapa en la iglesia de San Jacinto como posteriormente en la

Capilla de los Marineros. Desde muy joven participó activamente en la vida de la Hermandad, en la que su padre ocupó los cargos de Teniente de Hermano Mayor, Mayordomo y Fiscal. Feliciano ha desempeñado distintas labores en la Esperanza de Triana, entre ellas la de diputado de Cruz de Guía, responsabilidad que ejerce desde hace 38 años.

De profesión médico, es doctor en Medicina y especialista en Cardiología y Medicina Intensiva. Desarrolló su carrera profesional durante cuatro décadas en el ámbito hospitalario, fundamentalmente en unidades de cuidados intensivos, y continúa

actualmente ejerciendo en consulta privada. Ha formado parte de la Comisión de Ética de su hospital desde su creación hasta su jubilación.

En el ámbito cofrade, ha mantenido una estrecha relación con las instituciones diocesanas, participando en iniciativas formativas y de reflexión promovidas por el Consejo de Hermandades y Cofradías de Sevilla. Fue hermano mayor de la Hermandad de Montserrat entre 1994 y 2002 y ha intervenido como ponente en distintos encuentros y congresos, entre ellos el I Congreso Internacional de Hermandades y Religiosidad Popular celebrado en Sevilla en 1999.

Además de la Esperanza de Triana, pertenece a otras hermandades sevillanas de penitencia y gloria.

La decisión de presentar su candidatura se produce en un momento en el que, tras una etapa de intensa dedicación profesional, dispone de mayor disponibilidad para asumir esta responsabilidad. Reseñando que, si bien en los últimos años se ha desarrollado un

importante trabajo, especialmente en el ámbito patrimonial, considera que existen otros aspectos como la vida de hermandad, la relación con la parroquia y la acción asistencial, en los que desea aportar su experiencia y dedicación, quedando su candidatura a disposición de lo que determinen los hermanos en el próximo proceso electoral.