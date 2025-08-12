Dos detenidos en Triana por robar hasta 10.000 euros a una empresa de distribución de bebibas

Según ha informado en Cuerpo en una nota de prensa, estas dos personas sustrajeron bienes por valor aproximado de 10.000 euros de forma repetitiva a una empresa de distribución de bebidas de Sevilla, mientras se hacían pasar por empleados de la misma, consiguiendo sustraer un total de sesenta y cinco barriles.

Los hechos se retrotraen al pasado mes del presente año, cuando a través de una denuncia de un empleado de la misma, se puso en conocimiento a la Policía Nacional que en uno de sus almacenes se habían percatado de la falta de una gran cantidad de barriles de cerveza.

Los agentes pusieron el foco en un exempleado de la fábrica. Tras una compleja investigación, se consiguió identificar al antiguo trabajador y confirmar la identidad de su consorte.

Los presuntos autores de los hechos accedían a los almacenes por los cauces habituales de transporte, dado que uno de ellos conocía el entramado y, haciéndose pasar por trabajadores, procedían a sustraer los barriles. Para ello, utilizaron una furgoneta de grandes dimensiones.

Tras la investigación de los hechos, se ha podido poner freno a esta modalidad delictiva que estaba causando graves consecuencias económicas para la empresa. Los presuntos autores fueron detenidos y puestos a disposición de la Autoridad Judicial competente.