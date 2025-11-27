SUCESOS

Dos apuñalados en una pelea en la Plaza de la Gavidia

Dos personas han resultado heridas en una pelea con armas blancas la tarde de este miércoles en la plaza de la Gavidia de la capital. Uno de ellos ha sufrido una herida muy grave en el cuello y ambos han sido trasladados al hospital. La Policía está buscando al agresor.

Juancho Fontán

Sevilla |

Plaza de la Gavidia
Plaza de la Gavidia | María José López / Europa Press

La policía está investigando la pelea a navajazos en plena plaza de la Gavidia de Sevilla y que se ha saldado con dos personas heridas, una de ellas de gravedad con una herida en el cuello.

Los hechos ocurrían a las 18.30h de este miércoles y según algunas fuentes, el suceso estaría relacionado por el impago de una vivienda por parte de los inquilinos.

El propietario se habría presentado junto a su abogado para pedirles que la desalojasen y fue en ese momento cuando el inquilino habría apuñalado al dueño de la casa y a su abogado.

Los heridos fueron trasladados al hospital y se desconoce su estado, mientras que la Policía está buscando al agresor.

