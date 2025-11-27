Dos apuñalados en una pelea en la Plaza de la Gavidia

La policía está investigando la pelea a navajazos en plena plaza de la Gavidia de Sevilla y que se ha saldado con dos personas heridas, una de ellas de gravedad con una herida en el cuello.

Los hechos ocurrían a las 18.30h de este miércoles y según algunas fuentes, el suceso estaría relacionado por el impago de una vivienda por parte de los inquilinos.

El propietario se habría presentado junto a su abogado para pedirles que la desalojasen y fue en ese momento cuando el inquilino habría apuñalado al dueño de la casa y a su abogado.

Los heridos fueron trasladados al hospital y se desconoce su estado, mientras que la Policía está buscando al agresor.