Detenido un varón que intentaba robar en un domicilio mientras se encontraban sus moradores

Según ha informado el Cuerpo en una nota, el detenido ha sido detectado como parte del plan de prevención policial contra los robos en domicilio, que "es reforzado en épocas estivales cuando los moradores se ausentan de sus domicilios, circunstancia que es aprovechada por algunos oportunistas y también por los delincuentes más especializados", han declarado.

En este marco, los agentes han establecido dispositivos especiales de prevención en los que se coordinan varias unidades, siendo uno de ellos por el que se detuvo 'in fraganti' al autor de varios robos en domicilios habitados, quien posteriormente fue puesto a disposición judicial, decretando el Juzgado de Instrucción de Guardia su ingreso en prisión. Con ello se consiguió evitar además, la consumación de otros robos que el individuo tenía previstos esa misma noche.

Asimismo, los agentes han explicado que en este caso concreto, el 'modus operandi' del detenido se centraba en marcar las puertas de los domicilios con un, "casi invisible", hilo de pegamento. El hombre volvía días después --de madrugada para evitar ser interceptado por algún vecino--, y entonces comprobaba si se había hecho uso de la puerta y, por tanto, si los moradores estaban ausentes o no.

Para la apertura de las puertas, el detenido tenía a su disposición todo tipo de útiles y medios especializados como ganzúas y otras herramientas con las que se puede acceder a los domicilios sin fracturar la cerradura, evitando dejar rastro de la manipulación de la cerradura y que los vecinos y perjudicados puedan ser alertados por una cerradura fracturada o algún daño visible, teniendo además más tiempo para cometer sus delitos en bloques previamente marcados.

AVISAR AL 091

La Policía Nacional ha manifestado que en estas fechas es "habitual" la aparición de células itinerantes especializadas en este tipo de delitos, que se asientan de manera temporal en grandes ciudades para, durante cortos periodos de tiempo, cometer el mayor número de delitos posible abandonando el lugar con los beneficios de los robos con fuerza cometidos.

Este tipo de autores itinerantes dificulta en "gran medida" las labores de investigación de los grupos de Policía Judicial debido a su "alta especialización y al corto período de actuación en una misma zona", lo que requiere un incremento del refuerzo policial en esta tipología delictiva.

En este sentido, el Cuerpo ha declarado que "es importante que el ciudadano esté atento especialmente en estas fechas, a cualquier anomalía en las puertas o personas extrañas que pudieran detectar en su entorno, no dudando en avisar al 091 si observan algo fuera de lo normal".

Finalmente, con esta actuación de la Policía Nacional se han incautado múltiples herramientas utilizadas para este tipo de delito y se ha conseguido un "descenso notable" de robos en domicilios por el distrito de Triana-Los Remedios, principal zona de actuación del detenido.