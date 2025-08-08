TIROTEO

Un detenido por el tiroteo en Las Cabezas que ha herido a tres personas, a una en la cabeza

Tres personas han resultado heridas, una de ellas un joven con un impacto de bala en la cabeza, como consecuencia de un tiroteo registrado este jueves en la localidad sevillana de Las Cabezas de San Juan. El presunto autor de los disparos está detenido y no se descartan nuevos arrestos.

Imagen de archivo de una actuación de la Guardia Civil. - GUARDIA CIVIL
Según ha informado la Guardia Civil en un comunicado, el incidente se produjo en un bar de la localidad, concretamente en la zona de la Plaza Mártires del Pueblo, según la información facilitada por el 112 Andalucía a Europa Press. En el establecimiento se produjo una reyerta que, a los pocos minutos, quedó disuelta.

No obstante, pasada una media hora, una de las familias involucradas en la pelea, volvió al lugar de los hechos y se produjeron entonces los disparos. En la trifulca están involucradas familias de Las Cabezas y de otro municipio cercano, según ha confirmado el alcalde de la localidad, José Solano, en declaraciones a Canal Sur Radio recogidas por Europa Press.

Los agentes del Instituto Armado que se desplazaron hasta el lugar de los hechos encontraron a un joven con un impacto de proyectil en la cabeza y a otros dos familiares heridos igualmente por arma de fuego. Los servicios médicos asistieron a los heridos y el joven con un disparo en la cabeza, en estado crítico, ha sido trasladado al Hospital Virgen del Rocío.

El alcalde de Las Cabezas, José Solano, ha lanzado un mensaje de tranquilidad a los vecinos y ha reclamado a la Subdelegación del Gobierno en Sevilla refuerzos de la Guardia Civil, "que ya se están viendo". Igualmente, habrá un refuerzo de efectivos de la Policía Local.

