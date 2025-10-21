Detenido el atrincherado de Brenes como presunto autor del crimen de Dos Hermanas

El subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano, ha confirmado, a través de un audio remitido a los medios, que la Policía Nacional también ha incautado el arma presuntamente utilizada en la comisión de este delito.

El padre del arrendatario de la vivienda donde se ha atrincherado el detenido ha explicado a esta agencia que el inquilino del inmueble saltó por el balcón cuando el atrincherado entró en la vivienda, permaneciendo varias horas encerrado dentro del domicilio.

A este detenido en Brenes se suma una segunda persona que fue arrestada por la Policía Nacional el mismo sábado en Dos Hermanas, así como el hermano de la víctima, que fue detenido posteriormente tras salir a la calle con una katana "pidiendo justicia", según confirmaron fuentes policiales.

Toscano ha destacado la labor de la Policía Nacional por haber esclarecido este suceso en tan solo 72 horas. Asimismo, ha valorado el trabajo desarrollado durante la jornada de este lunes, ya que "el presunto autor se negaba a abandonar el domicilio y, gracias al importante despliegue de las distintas unidades de la Policía Nacional y, en especial, al trabajo del equipo de negociadores, finalmente se entregó, evitando así que se produjeran más víctimas o heridos a lo largo de la jornada".