Detenido en el aeropuerto al intervenirle 2,46 kilos de cocaína

En un comunicado, ha explicado que agentes de la Sección Fiscal y Fronteras de la Guardia Civil del aeropuerto sevillano sospecharon de la actitud de un pasajero durante un control aduanero y de medidas fiscales realizado entre vuelos con conexiones internacionales, por lo que inspeccionaron su equipaje.

A raíz de estos indicios, se analizó mediante la máquina de rayos-x el interior del equipaje y detectaron una anomalía en el contenido del mismo, por lo que los agentes realizaron inmediatamente una inspección manual más exhaustiva, constatando la presencia de dos paquetes ocultos en un doble fondo de una mochila que a su vez se encontraba en el interior de una maleta.

En esta línea, la Guardia Civil analizó el contenido de ambos paquetes y certificó la presencia de cocaína con un peso total de 2,46 kilogramos, y un valor aproximado estimado de 120.000 euros.

Finalmente, la investigación concluyó con la detención de esta persona como una presunta comisión de delito contra la salud pública por tráfico de drogas, siendo puesto a disposición de la Autoridad Judicial competente, quein decretó su ingreso en prisión. Esta operación se ha realizado en el marco del plan contra la represión del contrabando y narcotráfico a través del transporte aéreo.