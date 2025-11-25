La Denominación de Origen Estepa deslumbra en Sevilla con su aceite fresco de la nueva campaña

La Denominación de Origen Estepa, la única Denominación de Origen de la provincia de Sevilla, ha celebrado este lunes en el espacio Metropol Parasol de Sevilla la presentación oficial de su aceite fresco de la nueva campaña 2025/2026, en un acto que reunió a 40 invitados entre periodistas, creadores de contenido, profesionales del sector Horeca, y distribuidores de alimentación.

El evento ha sido inaugurado por el presidente de la Denominación de Origen Estepa, José María Loring, y por el director gerente de Oleoestepa S.C.A., Álvaro Olavarría, quienes destacaron el esfuerzo colectivo de agricultores, técnicos y cooperativas para lograr, campaña tras campaña, unos aceites de máxima calidad reconocidos dentro y fuera de España.

Ambos subrayaron el compromiso firme del territorio con un modelo de producción sostenible y con la preservación del olivar como motor social, económico y ambiental. Además, recordaron que en la campaña pasada, los aceites de la D.O.P. Estepa fueron

elegidos como los mejores del mercado por la organización de consumidores, un reconocimiento que confirma su liderazgo en el sector La cita estuvo conducida por Moisés Caballero, secretario general de la D.O.P. Estepa; Sandra Martín, jefa de panel de cata de Oleoestepa S.C.A.; y el reconocido chef Ezequiel Montilla, responsable del menú maridado. Los asistentes disfrutaron de la cata de tres aceites frescos —Hojiblanca, Estepa Virgen y Arbequina con D.O.P. Estepa— armonizados con un menú especialmente diseñado para resaltar sus matices.

Como primer plato, los comensales degustaron una mazamorra de almendra con gamba blanca de Huelva y espárrago, elaborada con AOVE Hojiblanca. A continuación, el chef presentó un secreto de bellota 100% ibérico con setas y patatas fritas en AOVE, acompañado del virgen extra Estepa Virgen. El cierre dulce llegó con un bizcocho de zanahoria, AOVE, canela y espuma de Pedro Ximénez, maridado con el AOVE Arbequina.

El encuentro fue un éxito rotundo: el ambiente, la gastronomía y la calidad excepcional de los aceites emocionaron a los asistentes, que elogiaron la experiencia y la profesionalidad del equipo de la D.O.P. Estepa. La organización demostró, una vez más, que los valores que la definen — respeto por el producto, calidad, excelencia y sostenibilidad— son la base de un trabajo reconocido y admirado en el sector oleícola nacional.

Este evento demuestra una vez más el trabajo incansable de la Denominación de Origen Estepa para ofrecer un aceite de oliva virgen extra sin igual, destacando su compromiso con la divulgación de los valores de este gran producto.