CSIF impulsa jornadas formativas para los más de 6.300 docentes aprobados en las oposiciones de Educación en Andalucía

Esta fase sirve para comprobar la aptitud de los aspirantes seleccionados para ejercer la docencia. En concreto, según ha detallado CSIF-A en una nota, las jornadas se llevarán acabo en todas las provincias andaluzas tanto de manera presencial como en formato online y tendrán lugar durante la primera quincena de septiembre.

"Un año más se va a ofrecer todas las claves a los docentes que, a base de esfuerzo y constancia, han aprobado las oposiciones y comienzan una nueva etapa profesional", ha señalado la presidenta de CSIF Educación Andalucía, Elena García. En dichas sesiones se tratarán temas como las funciones y tareas que deberán desempeñar los profesionales durante la fase de prácticas, así como los cursos que deberán realizar.

Del mismo modo, se abordará la evaluación de la fase de prácticas, para lo que "se ofrecerán indicaciones precisas sobre cómo elaborar el proyecto de trabajo y la memoria final, ofreciendo criterios y aspectos concretos al respecto".

Asimismo, se ahondará en las condiciones económicas y laborales de los profesionales y en aspectos relevantes de su futura condición como personal funcionario: trienios, sexenios, permisos y licencias, excedencias, concurso de traslados y su adhesión a la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (Muface).

La inscripción puede realizarse en el siguiente enlace de la web de CSIF: 'https://www.csif.es/es/articulo/andalucia/general/74603'.