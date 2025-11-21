Cervezas Gran Vía triunfa en los Premios Agripina 2025 con su galardón a Mejor Packaging y una nominación destacada en Branding

En esta edición, Cervezas Gran Vía se ha presentado con el rebranding integral lanzado en 2025, una renovación estratégica que redefine la identidad visual y verbal de la marca. Este nuevo enfoque potencia su personalidad joven, urbana y accesible, reforzando la conexión emocional con el consumidor y dando un salto cualitativo en coherencia y diferenciación dentro del mercado cervecero.

El jurado ha destacado el diseño del packaging por su autenticidad, proximidad y estética contemporánea, reflejo directo del nuevo universo visual de la marca. La propuesta combina un lenguaje fresco con referencias a la cultura urbana y al disfrute cotidiano, pilares fundamentales de Cervezas Gran Vía.

En la categoría de Branding, la marca obtuvo una posición finalista gracias a la solidez del nuevo relato estratégico, su consistencia visual y su capacidad para transmitir una identidad renovada, definida y altamente reconocible.